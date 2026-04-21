Doch ein Titel in Madrid: Carlos Alcaraz ist der beste Sportler des Jahres

Carlos Alcaraz wurde bei den Laureus World Sports Awards in Madrid als “World Sportsman of the Year” ausgezeichnet. Auch Jannik Sinner gehörte zu den Nominierten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.04.2026, 10:56 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz durfte verbrachte bei den Laureus Awards einen guten Abend.

Obwohl Carlos Alcaraz verletzungsbedingt auf einen Start beim ATP-1000er-Masters in Madrid verzichten muss, gibt es für den Spanier trotzdem in der landeseigenen Hauptstadt einen Titel zu feiern. Der Weltranglistenzweite wurde am Montag bei den Laureus World Sports Awards als “World Sportsman of the Year” ausgezeichnet, was frei übersetzt als “bester Sportler der Welt” betitelt werden kann.

Alcaraz gewann diese Auszeichnung erstmals, nachdem der 22-Jährige bereits im vergangenen Jahr nominiert gewesen ist. Vor zwölf Monaten hatte Stabhochspringer Armand Duplantis die Nase vorn und gewann die Auszeichnung. In diesem Jahr war auch Jannik Sinner erstmals nomniert, den Alcaraz damit in diesem Wettstreit ausstechen konnte. Neben Duplantis und Sinner gehörten in diesem Jahr Fußballer Ousmane Dembele, Moto-GP-Ass Marc Marquez und Radrennfahrer Tadej Pogacar zu den nominierten Topstars.

Djokovic, Federer, Nadal - und jetzt auch Sabalenka!

Traditionell ist die Kategorie der besten Sportler in der Hand der Tennisprofis. Die meisten Auszeichnungen teilen sich Roger Federer und Novak Djokovic mit je fünf Awards. Auch Rafael Nadal konnte sich zwei Mal in die Liste der besten Sportler der Welt eintragen. Die Laureus World Sports Awards werden seit dem Jahr 2000 jährlich in unterscheidlichen Kategorien vergeben.

Und die Kategorie der “World Sportswoman of the Year” ging ebenfalls an den Tennissport. Aryna Sabalenka gewann die Auszeichnung erstmals und ist die erste Tennisspielerin seit Naomi Osaka im Jahr 2021. Die Rekordsiegerin kommt natürlich auch aus dem Sport mit der gelben Filzkugel. Serena Williams teilt sich bei vier Awards diese Marke allerdings mit Turnerin Simone Biles.