"Sehr konstant": Becker sieht Zverev auf gutem Weg

Aleander Zverev bereitet sich in den kommenden Tagen auf seinen ersten Einsatz beim ATP-1000er-Turnier in Madrid vor. Boris Becker beoabchtet die aktuelle Entwicklung des besten deutschen Spielers zuversichtlich.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 18:36 Uhr

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© Getty Images Boris Becker traut Alexander Zverev weiterhin große Erfolge zu.

Boris Becker sieht Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev trotz seines jüngsten Dämpfers in München auf einem guten Weg. "Insgesamt ist die Form von Sascha Zverev sehr konstant, bis zum Halbfinale eigentlich immer absolute Weltklasse", sagte Becker dem SID im Rahmen der Laureus World Sports Awards in Madrid: "Und dann passiert irgendetwas."

Bei den vergangenen vier Turnieren scheiterte der Tokio-Olympiasieger stets in der Vorschlussrunde. Nach drei Niederlagen gegen den italienischen Weltranglistenersten Jannik Sinner bei den Masters-Events in Indian Wells, Miami und Monte Carlo verlor Zverev am Samstag in München gegen dessen Landsmann Flavio Cobolli. "Es ist keine Schande, gegen Sinner zu verlieren", sagte Becker: "Bei Cobolli war ich ein bisschen überrascht."

Für Zverev geht es Schlag auf Schlag weiter, am Mittwoch beginnt in Madrid das nächste Masters. In der spanischen Hauptstadt ist zwar auch Sinner wieder dabei, mit den verletzten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic fehlen aber gleich mehrere große Namen im Teilnehmerfeld. Er sei "überzeugt", sagte Becker, dass Zverev "nach Madrid kommen wird und wieder seine Form findet". Sollte der Hamburger wieder in der Vorschlussrunde stehen, "hoffe" der 58-Jährige, dass Zverev "diesmal das Match gewinnt".

Zverev bereits mit zwei Titeln in Madrid

Zverev startet beim Masters-Event in Madrid nach einem Freilos für die gesetzten Spieler in der zweiten Runde. Dort wird der Sieger zwischen Mariano Navone aus Argentinien und dem Portugiesen Nuno Borges der erste Gegner des an Position zwei gesetzten Hamburgers sein. Bereits zwei Mal konnte Zverev in Madrid triumphieren. 2018 und 2021 gewann der Weltranglistendritte die Trophäe in der “Caja Magica”.

Ob die deutsche Nummer eins im Vorfeld der French Open (ab 18. Mai) auch in Rom und am Hamburger Rothenbaum an den Start gehen wird, hatte Zverev nach dem Aus in München nicht garantieren wollen. "Hoffentlich", sagte Becker mit Blick auf den vollen Terminplan, "übernimmt er sich nicht."