Erst eingeladen, dann ausgeladen: Flavio Cobolli schickte seine Freundin lieber nach Hause

Für Flavio Cobolli endete die Woche beim ATP-500er-Turnier in München mit einer Niederlage im Endspiel gegen Ben Shelton. Die schuldige Person für die Niederlage gab der Italiener direkt auf dem Court preis: Freundin Matilde!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 14:04 Uhr

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© Getty Images Flavio Cobolli unterlag im Endspiel von München dem US-Amerikaner Ben Shelton.

Auch wenn es am Ende nicht zum Titel beim ATP-Turnier in München gegen Ben Shelton reichen sollte, so setzte Favio Cobolli zumindest einen humoristischen Schlusspunkt unter die Turnierwoche in der bayrischen Landeshauptstadt. Denn der Italiener dankte in seiner Rede im Rahmen der Siegerehrung nicht nur seinem Team, sondern richtete auch ein paar Worte an Freundin Matilde, die für das Endspiel extra angereist kam.

Denn am Samstag bat Cobolli seine Partnerin nach dem festehenden Finaleinzug um Unterstützung: “Ich sagte, bitte lass mich nicht verlieren. Doch das tat sie. Vielleicht bleibst Du nächstes Mal Zuhause.” Die scharfen Worte des 23-Jährigen waren natürlich nicht ernst gemeint und unterstreichen die wohl gute Beziehung, die Flavio mit Freundin Matilde seit vier Jahren führt. Sonst wären solche Äußerungen in der Öffentlichkeit sicherlich nicht möglich.

Cobolli könnte in Madrid erneut auf Zverev treffen

Ob Flavio Cobolli nun alleine oder doch in Begleitung nach Madrid zum Masters reisen wird, ist noch nicht überliefert. Fest steht dafür, dass der Zverev-Bezwinger von München in Madrid an Position zehn gesetzt sein wird. Das damit verbundene Freilos wird sicherlich zur Regeneration gerne genutzt. In der zweiten Runde wartet auf den 13. der Weltrangliste als möglicher Gegner Camilo Ugo Carabelli oder Wildcardteilnehmer Gael Monfils.

Auch ein erneutes Wiedersehen mit Alexander Zverev ist in Madrid möglich. Sollten beide Spieler bis dahin siegreich sein, so könnte im Achtelfinale ein direktes Duell warten und damit Alexander Zverev die Revanche für die Niederlage am vergangenen Samstag möglich machen. Vielleicht darf Freundin Matilde dann auch wieder in der Box ihrem Flavio zujubeln. Jede Person hat ja bekanntlich eine zweite Chance verdient.