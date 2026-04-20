ATP Masters Madrid: Zverev startet gegen Navone und Borges, Sinner gegen Qualifikanten

Alexander Zverev geht durch die Setzung beim ATP 1000er-Masters in Madrid Jannik Sinner bis zu einem möglichen Endspiel aus dem Weg. Der Weltranglistendritte ist der klare Favorit in seiner Hälfte, nicht nur wegen der bereits erzielten Erfolge in Madrid. Stolpersteine warten trotzdem.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 13:35 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev geht an Position zwei in das Masters von Madrid.

Der Draw für das zweite Sandplatzmasters des Jahres steht! Angeführt wird das 96 Spieler umfassende Feld von Jannik Sinner der nach einem Freilos in der ersten Runde erst in Runde zwei eingreifen muss. Über einen möglichen Gegner kann zunächst nur spekuliert werden, denn das Duell zweier Qualifikanten wird über den ersten Herausforderer des Südtirolers entscheiden.

Nach der Absage von Carlos Alcaraz rückt Alexander Zverev auf den zweiten Platz in der Setzung vor. Den Hamburger wird es freuen, denn so ist ein Duell mit Jannik Sinner erst im Endspiel möglich. Zuvor muss sich der Weltranglistendritte aber zum Auftakt gegen den Gewinner der Partie Mariano Navone und Nuno Borges bestehen. Gegen Navone gab es bisher kein direktes Duell. Auf Nuno Borges traf Zverev beim Masters in Rom im Jahr 2024. Das Achtelfinale ging damals in zwei Sätzen an den Hamburger.

Tsitsipas gegen Bublik in Runde zwei?

Da auch Novak Djokovic nicht in Madrid spielen wird, rückt Felix Auger-Aliassime auf die Position drei vor. Sebastian Baez oder ein Qualifikant wird der erste Gegner sein. Für Ben Shelton, die Nummer vier im Turnier, wartet mit Raphael Collignon oder Matteo Berrettini eine deutlich größere Aufgabe.

Auch erwähnenswert ist sicherlich ein mögliches Duell zwischen Alexander Bublik und Stefanos Tsitsipas in der zweiten Runde, sofern der Grieche zum Auftakt einen Qualifikanten bezwingen kann.

Ofner startet gegen Qualifikanten

Wer in Madrid nicht zu dem 32 gesetzten Spielern gehört, muss bereits in der ersten Runde das Racket aus der Tasche holen. So darf sich Sebastian Ofner mit einem Qualifikanten messen. In Runde zwei könnte es dann zum Duell mit dem gesetzten Tomas Martin Etcheverri aus Argentinien kommen.

Jan-Lennard Struff trifft in Runde eins auf Alexandre Muller und würde bei einem Sieg mit Jack Draper um den Einzug in Runde drei spielen. Yannick Hanfmann trifft auf Marcos Giron und Daniel Altmaier misst sich zunächst mit Juan Manuel Cerundolo, der in Runde drei auf Bruder Francisco treffen könnte.

Für Alexander Zverev dürfte mit fortschreitender Zeit im Turnier die Qualität der Gegner zwar steigen, jedoch dürfte der Weltranglistendritte auch gegen Gegner wie Daniil Medvedev in einem möglichen Viertelfinale oder Felix Auger-Aliassime oder Alexander Bublik favorisiert sein. Anderserseits warten auch Stolpersteine, wie beispielsweise Flavio Cobolli, der Zverev erst am Samstag in München bezwingen konnte. Auf Grund der Konstellation ist jedoch auch möglich, das andere Spieler weit im Draw des am Mittwoch startenden Hauptfeldes vordringen können.

Die möglichen Viertelfinalpaarungen in der Übersicht

Jannik Sinner (ITA/1) Alex De Minaur (AUS/5) Ben Shelton (USA/4) Lorenzo Musetti (ITA/6) Alexander Bublik (KAZ/8) Felix Auger-Aliassime (CAN/3) Daniil Medvedev (RUS/7) Alexander Zverev (GER/2)

Hier der komplette Einzel-Draw in Madrid