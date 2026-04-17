Novak Djokovic zieht aus Madrid doch raus

Also doch nicht: Novak Djokovic wird beim anstehenden Masters-Turnier in Madrid fehlen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 13:58 Uhr

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© Getty Images

Das bestätigte das Turnier am Freitag.

Djokovic war zuletzt in Indian Wells aktiv, hatte danach bereits aufgrund einer Schulterverletzung auf die Miami Open verzichtet. Im Laufe dieser Woche gab er sich jedoch nachdenklich bezüglich eines Starts in Madrid.

Seinen Verzicht begründete er damit, immer noch an seiner Rehabilitation zu arbeiten.

Djokovic hatte seine Saison 2026 stark begonnen und bei den Australian Open nach einem Sieg über Jannik Sinner das Finale erreicht. Dort unterlag er Carlos Alcaraz - teils auch entkräftet - in vier Sätzen.