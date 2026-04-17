ATP München: Halbfinale! Zverev schlägt Cerundolo erneut

Titelverteidiger Alexander Zverev ist mit einem 5:7, 6:0 und 6:2 gegen Francisco Cerundolo erneut ins Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München eingezogen.



von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 15:17 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev am Freitag in München

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Wann ist es zum letzten Mal vorgekommen, dass Alexander Zverev in einem Satz mit zwei Breaks in Führung gelegen hat - und diesen Satz noch verloren hat? Die Antwort ab heute ist: Viertelfinale in München 2026 gegen Francisco Cerundolo. Nach nicht einmal 20 Minuten Spielzeit stand es 4:1 für Zverev, Cerundolo hatte den Durchgang eigentlich schon aufgegeben. Aber irgendwie ließ ihn der Titelverteidiger wieder rein und Cerundolo holte sich den Satz noch mit 7:5.

Gut, dass Zverev im Anschluss gleich wieder zwei Breaks gelangen, ja, sogar noch ein drittes, womit der zweite Satz mit 6:0 an den Lokalfavoriten ging.

In der Entscheidung erarbeitete sich Zverev im dritten Spiel erneut einen Breakvorteil. Mit dem neuerlichen Aufschlagverlust zum 2:5 streckte Francisco Cerundolo endgültig die Waffen.

Zverev im Halbfinale gegen Cobolli

Nach 2:14 Stunden servierte Zverev sich zum ersten Matchball, Cerundolo half mit einer letzten Rückhand ins Netz ein bisschen mit.Im Head-to-Head mit Cerundolo stellte Zverev mit dem fünften Sieg in Folge auf 5.3.

Im morgigen Halbfinale geht es gegen Flavio Cobolli. Der Italiener, im vergangenen Jahr Champion in Hamburg, gewann gegen Vit Kopriva sicher mit 6:1 und 6:2.

Grund zu jubeln gab es für die heimischen Fans im Doppel: Denn Jakob Schnitter und Mark Wallner erreichten mit einem 6:1 und 7:5 gegen Yuki Bhambri und Michael Venus ihr insgesamt drittes Endspiel auf der ATP-Tour.

Hier das Einzel-Tableau in München



