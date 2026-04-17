ATP München: Schnaitter und Wallner ziehen ins Endspiel ein

Jakob Schnaitter und Mark Wallner haben sensationell das Endspiel beim ATP-Tour-500-Turnier in München erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 14:32 Uhr

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Aus der Qualifikation heraus zum Titel in München? Dafür fehlt Jakob Schnaitter und Mark Wallner nur noch ein Sieg. Denn die beiden setzten am Freitag ihren Erfolgslauf auf der Anlage des MTTC Iphitos fort, gewann ihr Halbfinale gegen Yuki Bhambri und Michael Venus mit 6:1 und 7.5.

Auf ihre Gegner im Endspiel müssen die Lokalmatadoren noch warten. Denn der untere Ast aht noch eine Viertelfinal-Begegnung offen. Ihren Halbfinal-Platz sicher haben dagegen die beiden Brasilianer Orlando Luz und Rafael Matos.

Für Schnaitter und Wallner wird es das dritte Finale auf der ATP-Tour. Im vergangenen Jahr erreichte sie sowohl in Bukarest wie auch in Almaty das Endspiel, mussten sich aber beide Male geschlagen geben.

Hier das Doppel-Tableau in München