Zverev und Cerundolo - es war einmal ein „Angstgegner“

Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen heute in München zum insgesamt achten Mal aufeinander. Nach anfänglichen Problemen hat Zverev den Argentinier zuletzt bestens im Griff gehabt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 21:42 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev bei Sonnenschein am Donnerstag in München

Vor knapp einem Jahr gab es in der Caja Magica in Madrid ein Achtelfinal-Treffen zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo, das der Argentinier mit 7:5 und 6.3 für sich entscheiden konnte. Keine Überraschung, hatte man damals geraunt, schließlich hatte Cerundolo auch die ersten beiden Matches gegen Zverev gewonnen: ein paar Wochen davor in Buenos Aires und 2024 ebenfalls in Madrid.

Sind drei Matches als Stichprobe schon groß genug, um daraus einen Trend abzuleiten? Ja, um sogar von einem „Angstgegner“ zu sprechen? Wenn das jemand getan hat, dann hat Alexander Zverev nicht zugehört. Denn seitdem haben sich er und Cerundolo vier weitere Male auf der Tour getroffen. Und die deutsche Nummer eins gab keinen einzigen Satz ab.

Shelton gegen Fonseca im “Popcorn-Match” des Tages

Die bisherigen Auftritte in München waren in Hinblick auf das heutige Treffen Muster ohne Wert: ja, Alexander Zverev wandelte gegen Miomir Kecmanovic am Rande einer Niederlage, rettete sich erst im Tiebreak des dritten Satzes. Aber bei diesem Match herrschten Bedingungen, wie sie kein Spieler mag. Am allerwenigsten aber Alexander Zverev: Es war nämlich kalt und feucht. Kaum zeigte sich am Donnerstag die Sonne, beherrschte Zverev seinen Achtelfinal-Gegner Gabriel Diallo fast nach Belieben.

Und Cerundolo durfte ja gegen Lucky Loser Somit Nagel eröffnen. Und ließ danach Botic van de Zandschulp lediglich drei Spiele. Das war insofern erstaunlich, als dass der Niederländer in München schon weiß, wie die Bälle fliegen. Schließlich konnte van de Zandschulp hier schon zweimal das Endspiel erreichen, jeweils gegen Holger Rune. Zumindest das zweite hätte er zwingend gewinnen müssen.

Geht es nach der Papierform, dann ist das Treffen zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo heute das prominenteste Match. Noch mehr nach Popcorn riecht aber die Partie danach, bei der sich Ben Shelton und Joao Fonseca erstmals auf der ATP-Tour treffen werden. Und während Zverev gegen Cerundolo schon zu favorisieren ist, sind Prognosen für das Duell der beiden Youngster fast unmöglich.

Hier das Einzel-Tableau in München



