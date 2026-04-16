ATP München: Denis Shapovalov komplettiert das Viertelfinale

Denis Shapovalov ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Fabian Marozsan als letzter Spieler ins Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 17:58 Uhr

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© Getty Images Denis Shapovalov steht in München im Viertelfinale

Im vergangenen Jahr konnte Denis Shapovalov sein Erstrunden-Match gegen Diego Dedura verletzungsbedingt nicht bis zum Ende spielen. 2026 läuft es deutlich besser. Denn nach einem unterhaltsamen 7:6 (4) und 6:2 gegen Fabian Maroszan steht Shapovalov im Viertelfinale. Dort sind die Aussichten nicht schlecht: Denn morgen geht es gegen Alex Molcan, den slowakischen Qualifikanten. Molcan setzte sich gegen Daniel Altmaier mit 6:4 und 7:6 (10) durch.

Den Auftakt werden am Freitag übrigens Flavio Cobolli und Vit Kopriva machen. In dieser Begegnung ist der Italiener klarer Favorit. Titelverteidiger Alexander Zverev, heute gegen Gabriel Diallo ohne Probleme weiter, spielt danach gegen Francisco Cerundolo.

Fonseca gegen Shelton als Viertelfinal-Schlager

Zum Schlager des Tages könnte das Treffen zwischen Joao Fonseca und Ben Shelton werden. Denn die beiden Youngster legen es stets sehr offensiv an. Dazu könnte passen, dass das Wetter am Freitag noch einmal um eine Nuance besser werden soll. Shelton konnte 2025 in München ja das Endspiel erreichen, für Fonseca ist es der erste Auftritt beim MTTC Iphitos.

Im Doppel haben Mark Wallner und Jakob Schnaitter das Halbfinale erreicht. Die beiden Qualifikanten gewannen gegen Bart Stevens und Petr Nouza mit 7:6 (3), 3:6 und 10:7. In der Vorschlussrunde geht es für Schnaitter/Wallner nun gegen Michael Venus und Yuki Bhambri, die am mittwoch die Turnierfavoriten Kevin Krawietz und Tim Pütz eliminieren konnten.

Hier das Einzel-Tableau in München