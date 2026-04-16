ATP München: Altmaier verliert, Cerundolo wartet auf Zverev

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München ausgeschieden. Der mögliche Viertelfinal-Gegner von Alexander Zverev steht indes fest: Es wäre Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 14:25 Uhr

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Daniel Altmaier hätte gegen Alex Molcan ohne weiteres in einen dritten Satz kommen können. Der deutsche Davis-Cup-Spieler vergab aber im Tiebreak mehrere Satzbälle, vor allem jener bei 6:5 wird ihm noch länger im Gedächtnis bleiben: Da hatte Altmaier nämlich freie Bahn, legte eine Vorhand aber völlig ohne Not ins Netz. Am Ende gewann Molcan mit 6:4 und 7:6 (10).

Davor hatte sich Francisco Cerundolo überraschend deutlich gegen Botoc van de Zandschulp durchsetzen können. Cerundolo gewann mit 6.3 und 6:0 und wartet nun auf den Sieger der Partie zwischen Alexander Zverev und dem Kanadier Gabriel Diallo. Zverev hat die bislang einzige Partie der beiden Anfang des Jahres bei den Australian Open gewonnen.

Eine Erfolgsmeldung aus deutscher Sicht gab es im Doppel. Dort erreichten Mark Wallner und Jakob Schnaitter mit einem 7:6 (3), 3:6 und 10:7 gegen Petr Nouza und Bart Stevens nämlich das Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau in München