Racket-Ausraster in Monte-Carlo: Medvedev muss "nur" 7.000 US-Dollar blechen

Daniil Medvedev kommt nach seinem legendären Wutausbruch in Monte-Carlo verhältnismäßig günstig davon.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 09:20 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev

Daniil Medvedev kommt glimpflich davon. Wie die ATP dieser Tage bekannt gab, muss der ehemalige Weltranglisten-Erste nur 7.000 US-Dollar für seinen Racket-Ausraster in Monte-Carlo zahlen.

Medvedev hatte beim Sandplatzklassiker in Monaco gegen Matteo Berrettini eine 0:6, 0:6-Niederlage einstecken müssen - bereits zu Beginn des zweiten Satzes waren ihm dabei die Sicherungen durchgebrannt. Weil so rein gar nichts zusammenlief (und bei Berrettini sehr viel), ließ “Meddy” seinen gesamten Sandplatz-Frust an seinem Racket aus.

Medvedev trotzdem im schwarzen Bereich

Der Betrag sind Peanuts vergleichen mit anderen Strafen, die der Weltranglisten-Zehnte schon berappen musste. Als da wären die 76.000 US-Dollar bei den Australian Open und 42.500 US-Dollar bei den US Open.

In Sachen Kosten-Nutzen aus Monte-Carlo bleibt Medvedev damit auch über dem Strich: 50.000 US-Dollar nämlich gab's für die zweite Runde - auch wenn Medvedev in Runde 1 ein Freilos hatte.

Seinen schwachen Auftritt konnte Medvedev sich indes nicht erklären. „Wie jedes Jahr lief das Training auf Sandplatz nicht optimal, aber mit einem 0:6, 0:6 hatte ich auch nicht gerechnet. Ich verstehe wirklich nicht, was passiert ist", sagte er im Anschluss.

Hass auf Sand: “Meddy” beklagt den Schmutz

Medvedevs Hass auf Sand ist fast schon legendär. 2021 erklärte er: "Es gibt nichts, was ich an diesem Belag mag. Der Ball springt anders, man ist nach den Spielen sehr schmutzig. Es macht mir wirklich keinen Spaß, so zu spielen."

Seither hatte er sich zumindest einigermaßen mit der roten Asche angefreundet. Und sich zuletzt eher mit der Unförmigkeit von Tennisbällen beschäftigt.

Generell lief Medvedevs Saisonstart positiv, unter anderem ist er wieder unter die Top 10 der Welt eingezogen.