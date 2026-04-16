ATP München Live: Alexander Zverev vs. Gabriel Diallo im TV, Livestream und Liveticker

Zu Beginn profitiert Zverev von einem ins Aus trudelnden Netzball seines Gegners, kann aber den nächsten Return nicht ins Feld zurückspielen und patzt anschließend mit der Vorhand. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich verursacht der Hamburger mit einem Rahmentreffer den Spielball für Diallo, der diesen jedoch nicht nutzen kann. Per Netzangriff besorgt sich der 28-jährige Zverev die Break-Chance, lässt diese aber mit einem weiteren Rahmenball aus. Mit einer weiteren Netzattacke verschafft sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die nächste Möglichkeit und kann diese durch eine verzogene Vorhand seines Gegners nutzen.