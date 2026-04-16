ATP München Live: Alexander Zverev vs. Gabriel Diallo im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Tour-500-Turniers in München auf Gabriel Diallo. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 15:58 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Für heute ...
war es das mit dem Liveticker aus München. Servus und baba.
Fazit II:
Zu Beginn des zweiten Durchgangs schien sich Diallo etwas besser auf die Bedingungen eingestellt zu haben und konnte das Geschehen erst einmal offenhalten Dann zündete Zverev als dreifacher Turnier-Champion jedoch den Turbo und besiegelte mit vier Spielgewinnen in Folge den glatten Zweisatz-Erfolg zum Einzug ins Viertelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo.
Zverev – Diallo 6:1, 6:2
Zverev drängt auf die endgültige Entscheidung! Der Hamburger startet mit einem Vorhand-Winner und legt einen weiteren Gewinnschlag auf der Rückhandseite nach. Mit einem Rahmentreffer verursacht Diallo drei laufende Matchbälle für den topgesetzten Zverev. Den ersten kann der Kanadier mit einem Rückhand-Winner die Linie entlang abwehren. Den zweiten nutzt Zverev mit einem krachenden Vorhand-Winner zum glatten Zweisatz-Erfolg.
Zverev – Diallo 6:1, 5:2
Break souverän bestätigt! Einem Aufschlag-Winner lässt Zverev ein Ass folgen und erspielt sich mit einem Rückhand-Winner inside-out drei laufende Spielbälle. Gleich den ersten nutzt der Hamburger mit einem weiteren Gewinnschlag auf der Rückhandseite.
Zverev – Diallo 6:1, 4:2
Zu Beginn profitiert Zverev von einem ins Aus trudelnden Netzball seines Gegners, kann aber den nächsten Return nicht ins Feld zurückspielen und patzt anschließend mit der Vorhand. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich verursacht der Hamburger mit einem Rahmentreffer den Spielball für Diallo, der diesen jedoch nicht nutzen kann. Per Netzangriff besorgt sich der 28-jährige Zverev die Break-Chance, lässt diese aber mit einem weiteren Rahmenball aus. Mit einer weiteren Netzattacke verschafft sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die nächste Möglichkeit und kann diese durch eine verzogene Vorhand seines Gegners nutzen.
Zverev – Diallo 6:1, 3:2
Nach erfolgreichem Auftakt patzt Zverev mit der Vorhand, kann aber den nächsten Ballwechsel mit einer dominanten Rückhand aus dem Halbfeld für sich entscheiden. Durch eine zu lang geschlagene Vorhand seines Gegners erhält der Hamburger zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer seitlich verzogenen Rückhand. Mit einem Vorhand-Winner beseitigt er anschließend jedoch alle Zweifel am Spielgewinn.
Zverev – Diallo 6:1, 2:2
So langsam scheint sich Diallo auf der roten Asche besser eingegroovt zu haben. Nach zwischenzeitlichem 30:30-Zwischenstand bekommt der Kanadier durch einen Rahmentreffer von Zverev den Spielball serviert und kann mit einem erfolgreichen Netzangriff erneut in Spielen ausgleichen.
Der kommende Gegner ...
für den Sieger dieser Partie steht bereits fest. Der Argentinier Francisco Cerundolo besiegte in seinem Achtelfinale den Niederländer Botic van den Zandschulp glatt in zwei Sätzen.
Zverev – Diallo 6:1, 2:1
Nach zwei erfolgreichen Rallyes holt sich Zverev mit einem clever gespielten Rückhand-Cross gegen die Laufrichtung seines Gegners drei laufende Spielbälle und sichert sich mit einem Aufschlag-Winner den Zu-Null-Hold.
Zverev – Diallo 6:1, 1:1
Nach erfolgreichem Auftakt kann Diallo einen erfolgreichen Netzangriff von Zverev nicht unterbinden, sich aber dennoch im weiteren Verlauf mit einem Aufschlag-Winner zwei laufende Spielbälle holen. Mit einem Ass packt der Kanadier gleich zu und kann damit in Spielen ausgleichen.
Zverev – Diallo 6:1, 1:0
Den ersten Punkt im zweiten Akt muss Zverev zwar abgeben, kann dann aber seinem Aufschlagspiel eine Wendung geben und sich zwei laufende Spielbälle erarbeiten. Mit einer druckvollen Rückhand kann der Hamburger gleich zuschlagen.
Beim Seitenwechsel ...
lässt dich Diallo am Rücken behandeln und nimmt hierfür ein Medical Timeout, kann die Partie aber fortsetzen.
Fazit I:
Zverev war in der Partie bislang der Chef im Ring und ließ seinen Gegner nicht ins Spiel kommen. Die Stärken des Kanadiers scheinen eher auf Hartplatz zu liegen, weshalb der Hamburger einen glatten Satzgewinn einfahren konnte.
Zverev - Diallo 6:1
Der Kanadier startet mit einem Vorhand-Gewinnschlag die Linie entlang und bekommt Unterstützung durch eine ins Netz geschlagene Vorhand seines Gegners. Nach einem gescheiterten Netzangriff kann sich der 24-Jährige zwei laufende Spielbälle erarbeiten, die er jedoch nicht für sich nutzen kann. Im weiteren Verlauf kann sich Zverev den ersten Satzball holen und diesen mit einem erfolgreichen Rückhand-Passierball zu seinen Gunsten verbuchen.
Zverev - Diallo 5:1
Zverev patzt zu Beginn mit der Vorhand knapp neben die Seitenlinie und schlägt anschließend eine Rückhand ins Netz. Mit zwei Aufschlag-Winner in Folge kann der Hamburger ausgleichen und sich nach einer verschlagenen Vorhand seines Gegners den Spielball sichern, den der 28-Jährige auch gleich verwerten kann.
Zverev - Diallo 4:1
Die erste Rallye geht an Zverev, der im nächsten Ballwechsel einen unerreichbaren Rückhand-Stopp nachlegt. Anschließend befreit sich der Hamburger stark aus der Defensive und erarbeitet sich dadurch drei laufende Break-Chancen. Die erste kann Diallo mit einem zaghaften Netzangriff abwehren. Bei der zweiten bekommt der deutsche Olympiasieger Hilfe durch einen ins Netz geschobenen Stopp-Versuch seines Gegners.
Zverev - Diallo 3:1
Da gab es fast nix zu holen für Diallo! Zverev startet mit zwei Aufschlag-Winnern, wird aber anschließend beim Netzangriff mit der Vorhand seines Gegners passiert. Mit einem weiteren Aufschlag-Winnert und einem Ass macht Sascha das souveräne Aufschlagspiel zu.
Zverev - Diallo 2:1
Den ersten Ballwechsel kann Zverev für sich entscheiden, dennoch kontert Diallo mit drei Punktgewinnen in Folge und holt sich mit einem Aufschlag-Winner zwei laufende Spielbälle. Den ersten kann der deutsche Davis-Cup-Spieler mit einem erfolgreichen Vorhand-Passierschlag abwehren, setzt aber anschließend eine Rückhand ins Netz, wodurch Diallo erstmals in der Partie anschreiben kann.
Zverev - Diallo 2:0
Nach starkem Aufschlag verschlägt Zverev die Vorhand seitlich ins Aus, kann aber mit einem Aufschlag-Winner bei zweitem Service korrigieren. Nach einem verwandelten Smash lässt der Hamburger einen Rahmentreffer folgen und muss anschließend sogar eine Break-Chance abwehren. Über mehrfachen Einstand erspielt sich der 28-Jährige mit einem unerreichbaren Stopp den Spielball und macht mit einem erfolgreichen Netzangriff den Deckel drauf.
Zverev - Diallo 1:0
Diallo startet mit einem Vorhand-Winner und beendet anschließend einen Netzangriff mit einem kompromisslosen Smash. Dennoch kämpft sich Zverev im Spiel zurück und schafft es zum Einstand. Mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand verursacht der Kanadier die erste Break-Chance für den Hamburger, der im bislang längsten Ballwechsel der Partie gleich zupacken kann.
Gabriel Diallo ...
startet das Match bei eigenem Aufschlag.
Die Sonne ...
zeigt sich heute in München immer wieder mal kurz. Also ehe Sascha-Wetter heute.
Die letzten Aufschläge ...
werden gerade noch geübt, ehe die Partie in wenigen Augenblicken losgehen wird.
Neuland …
ist das Turnier in München für Diallo, der erstmals in der bayerischen Landeshauptstadt antritt, während Zverev bereits zum zwölften Mal am Aumeister aufschlägt und sich bislang dreimal den Titel sichern konnte.
Während …
der deutsche Olympiasieger von Tokio in seiner Auftakt-Partie in München hart kämpfen musste, um gegen den Serben Miomir Kecmanovic im Tiebreak des Entscheidungs-Durchgangs die Oberhand zu behalten, sah es beim ehemaligen College-Spieler aus Kanada beim glatten Zweisatz-Erfolg gegen den ukrainischen Qualifikanten Vitalyi Sachko nach einem leichten Aufgalopp aus.
Einmal …
standen sich die beiden Spieler bislang gegenüber. Bei den diesjährigen Australian Open konnte sich der 24-jährige Diallo den ersten Durchgang im Tiebreak sichern, ehe der 28-jährige Zverev ins Rollen kam und die Partie in vier Sätzen für sich entscheiden konnte.
Die beiden Spieler ...
sind bereits auf dem Court und bereiten sich zum Einschlagen vor.
Servus …
aus München von der Anlage des MTTC Iphitos, wo Alexander Zverev beim ATP-500-Turnier seine Achtelfinal-Begegnung gegen den Kanadier Gabriel Diallo bestreiten wird.
Zverev und Diallo haben sich erst einmal getroffen - und das gleich zu Beginn des Jahres bei den Australian open in Melbourne. Da konnte sich der Deutsche in vier Sätzen behaupten.
In Runde eins hatte Alexander Zverev in München indes größere Probleme als sein Gegner. Zverev musste gegen Miomir Kecmanovic in ein Tiebreak im driten Satz, Diallo ließ Qualifikant Vitalyi Sachko nur drei Spielgewinne.
Zverev vs. Diallo - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Gabriel Diallo gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in München