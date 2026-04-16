ATP München: Viertelfinale! Zverev und die Sonne strahlen um die Wette

Alexander Zverev hat souverän das Viertelfinale beim ATP-Tour-500-Turnier in München erreicht. Dort geht es nun gegen Francisco Cerundolo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 15:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev steht in München im Viertelfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Kaum steigen die Temperaturen, schon zeigt sich auch Alexander Zverev von seiner sonnigen Seite. Der Titelverteidiger von München hatte es am Donnerstag gegen Gabriel Diallo nämlich richtig eilig, zog mit einem souveränen 6:1 und 6:2 in die Runde der letzten acht ein. Dort trifft Zverev auf Francisco Cerundolo. Der Argentinier hatte mit Botic van de Zandschulp ebenfalls keine Mühe.

Vor zwei Tagen hatte Zverev mit Miomir Kecmanovic ja alle Hände voll zu tun, konnte erst im Tiebreak des dritten Satzes gewinnen. Da allerdings waren die Bedingungen völlig anders, Zverev gelang es kaum, Druck zu entwickeln. Das war gegen Diallo von Beginn an anders. Denn Zverev eröffnete mit einem Break, zog danach unwiderstehlich davon.

Zverev gegen Cerundolo mit vier Siegen in Folge

Cerundolo andererseits ließ beim 6:3 und 6:0 gegen den zweimaligen München-Finalisten van de Zandschulp auch nichts anbrennen. Bis vor kurzem galt Cerundolo ja als zumindest schwieriger Gegner für Alexander Zverev. Die jüngsten vier Partien konnte allerdings die deutsche Nummer eins für sich entscheiden. Und das ohne Satzverlust.

Für Daniel Altmaier sind die BMW Open 2026 derweil vorbei. Altmaier ließ gegen Alex Molcan vor allem im zweiten Satz viele Chancen aus, musste sich schließlich mit 4:6 und 6:7 (10) geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in München



