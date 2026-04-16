ATP Barcelona: Fils fixiert Viertelfinal-Schlager mit Musetti

Arthur Fils ist zum dritten Mal in Folge ins Viertelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona eingezogen. Dort trifft der Franzose auf Lorenzo Musetti.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 21:04 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils trifft im Viertelfinale von Barcelona auf Lorenzo Musetti

Goran Ivanišević machte einen sehr zufriedenen Eindruck in der Box von Arthur Fils. Kein Wunder: Sein Schützling ließ gegen Brandon Nakashima gar nichts anbrennen, stand nur 73 Minuten auf der Pista Rafa Nadal in Barcelona. Und zog mit einem 6.2 und 6:3 ins Viertelfinale ein.

Dort bekommt es Fils morgen mit Lorenzo Musetti zu tun, der ja zu Beginn des Jahres zum tragischen Helden wurde, als er bei den Australian Open gegen Novak Djokovic bei einer 2:0-Satzführung aufgeben musste. Die Comeback-Versuche danach fielen bescheiden aus: In Indian Wells unterlag Musetti Marton Fucsovics ebenso schon zum Auftakt wie in Monte-Carlo Lokalmatador Valentin Vacherot.

Machac gegen Alcaraz kampflos weiter

In Barcelona läuft es nun aber wieder besser für den italienischen Feingeist. Musetti besiegte Corentin Moutet ungefährdet mit 6:3 und 6:4. Die Chancen auf den ganz großen Coup stehen ja für alle im Tableau Verbliebenen nicht schlecht: Denn Carlos Alcaraz musste sich gestern bekanntlich aus dem Turnier zurückziehen, weil er Schmerzen im Handgelenk hat.

Dadurch kam Tomas Machac gratis ins Viertelfinale. Dort trifft der Tscheche morgen auf Andrey Rublev, der gegen Lorenzo Sonego sicher mit 6:2 und 6.3 gewann.

Die beiden weiteren Partien der Runde der letzten acht stehen schon seit gestern fest: Hamad Medjedovic, Überraschungssieger gegen Alex de Minaut, bekommt es mit Nuno Borges zu tun. Und Cameron Norrie spielt gegen den spanischen Youngster Rafael Jodar, der zuletzt in Marrakech sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewinnen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona

