ATP Barcelona: Turnierfavorit Lorenzo Musetti im Viertelfinale
Lorenzo Musetti ist seiner Favoritenstellung beim ATP-500er-Turnier in Barcelona gerecht geworden.
von Florian Goosmann
zuletzt bearbeitet: 16.04.2026, 18:05 Uhr
Der an zwei gesetzte Italiener bezwang Corentin Moutet aus Frankreich mit 6:3, 6:4 und steht damit in der Runde der letzten Acht.
Musetti gelangen dabei 26 Winner bei 23 Fehlern ohne Not, Moutets Bilanz war mit 18 Gewinnschlägen bei 27 Unforced Errors im negativen Bereich.
Musetti ist nach dem verletzungsbedingten Rückzug von Carlos Alcaraz der höchstnotierte Spieler im Draw von Barcelona. Er trifft nun auf den Sieger des Spiels zwischen Arthur Fils und Brandon Nakashima.
Kampflos im Viertelfinale - Stichwort Alcaraz - steht Tomas Machac, der dort auf Andrey Rublev trifft. Der hatte mit 6:2, 6:3 gegen Lorenzo Sonego die Oberhand behalten. Die anderen Viertelfinals spielen Hamad Medjedovic (Sieg über Alex de Minaur) und Nuno Borges sowie Cameron Norrie und Wildcardspieler Rafael Jodar.
Zum Einzel-Draw in Barcelona