Das Handgelenk! Alcaraz zieht sich in Barcelona selbst raus

Carlos Alcaraz hat verletzungsbedingt seinen Einsatz beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona beendet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.04.2026, 18:53 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz hat sich aus Barcelona verletzungsbedingt verabschiedet

Barcelona und Carlos Alcaraz - das war in diesem und im letzten Jahr eine schwierige Geschichte: 2025 verlor ein offensichtlich angeschlagender Alcaraz das Endspiel gegen Holger Rune, musste danach seinen Start in Madrid absagen. Und auch 2026 wird es nichts mit einem Championat in der Hauptstadt von Katalonien. Denn Alcaraz zog sich nach dem Auftaktsieg gegen Otto Virtanen aus dem Turnier zurück.

Untersuchungen am Handgelenk hätten ergeben, dass dies die beste Option für den Weltranglisten-Zweiten sei. Damit zieht Tomas Machac kampflos ins Viertelfinale ein.

Wird Alcaraz fit für Madrid?

Alcaraz hatte ja erst am Sonntag das Endspiel in Monte-Carlo bestritten, dort gegen Jannik Sinner das Match und die Spitzensposition in den ATP-Charts verloren. Die große Frage ist nun natürlich, ob er wenigstens in der Caja Magica in Madrid aufschlagen wird können. Bis zu seinem ersten Einsatz sollte er indes mehr als eine Woche Zeit haben.

Darüber hinaus hatte Barcelona am Mittwoch einen weiteren prominenten Verlust im 32er-Raster zu beklagen. Der war allerdings sportlich bedingt. Denn Alex de Minaur, die Nummer drei des Turniers, unterlag dem Serben Hamad Medjedovic erstaunlich glatt mit 3:6 und 4:6.

Hier das Einzel-Tableau in Barcelona