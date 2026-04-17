ATP München live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Francisco Cerundolo treffen im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in München aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 15:21 Uhr
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Für heute ...
war es das mit dem Liveticker aus München. Morgen sind wir bei Tennisnet wieder live dabei, wenn Alexander Zverev gegen Flavio Cobolli den erneuten Einzug ins Endspiel zur erfolgreichen Titelverteidigung anstrebt. Servus und baba.
Fazit II:
Nach dem Satzverlust trotz Doppel-Break-Führung übernahm Zverev immer deutlicher das Ruder in der Partie und schaffte nicht nur den Bagel im zweiten Durchgang, sondern spielte auch den dritten Satz mit zwei Breaks sicher zum Einzug in die Vorschlussrunde nach Hause. Dort wird der Hamburger auf den Italiener Flavio Cobolli treffen, der sich in zwei glatten Sätzen gegen den Tschechen Mit Kopriva durchsetzen konnte.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 6:2
Halbfinale! Nach verlorenem Auftaktpunkt kassiert Zverev einen unerreichbaren Stopp seines Gegners, kämpft sich aber mit einem Aufschlag-Winner und einer erfolgreichen Rallye wieder zurück. Mit einem weiteren direkten Aufschlagpunkt sichert sich der Hamburger den ersten Matchball und darf nach einer ins Netz geschlagenen Rückhand seines Gegners den Einzug ins Halbfinale bejubeln.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 5:2
Einen gut gespielten Stopp kann Zverev zwar noch erlaufen, muss aber den Punkt am Netz abgeben. Dennoch kämpft sich der Hamburger ins Spiel zurück und erarbeitet sich aus der Defensive heraus die Break-Möglichkeit, vergibt diese aber mit einem zu lang geratenen Vorhand-Return. Nach einem vom Netz ins Aus trudelnden Ball seines Gegners hat der deutsche Davis-Cup-Spieler die nächste Möglichkeit, setzt aber den Ball nach einen erlaufenen Stopp hinter die Grundlinie. Die dritten Chance ist es aber dann, die der 28-Jährige mit einer solide gespielten Rückhand verwerten kann.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 4:2
Cerundolo beschließt die ersten intensive Rallye mit einem Vorhand-Gewinnschlag, kann aber den nächsten Return nicht zurückspielen und schlägt im folgenden Ballwechsel eine Rückhand hinter die Grundlinie. In einer Marathon-Rallye erarbeitet sich Zverev zwei laufende Spielbälle und macht mit einem Aufschlag-Winner zu.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 3:2
Souveräner Service-Hold von Cerundolo. Ohne Fehl und Tadel besiegelt der Argentinier mit einem unerreichbaren Stopp den verlustpunktfreien Spielgewinn.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 3:1
Nach erfolgreichem Auftakt setzt Zverev eine Rückhand ins Netz, kann aber mit einem Aufschlag-Winner wieder vorlegen. Auch von einem Doppelfehler lässt sich der Hamburger nicht verunsichern und tütet mit einem erfolgreichen Netzangriff und einer druckvollen Vorhand aus dem Halbfeld den Spielgewinn ein.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 2:1
Break Zverev! Zu Beginn sieht es nach einem sicheren Aufschlagspiel von Cerundolo aus, der sich mit einem Vorhand-Gewinnschlag zwei laufende Spielbälle sichern kann. Doch Zverev kämpft sich zurück und schafft es nach einer zu lang geschlagenen Vorhand seines Gegners in den Einstand. Einen stark gespielten Rückhand-Stopp veredelt der Hamburger per Volley zur Break-Chance, die er aber aufgrund eines Vorhand-Winner seines Gegners nicht nutzen kann. Mit einem unerreichbaren Netzroller holt sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die zweite Chance und packt diesmal durch eine ins Netz gezimmerte Rückhand seines Gegners zu.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 1:1
Das ging bei eigenem Aufschlag wie das berühmte Brezeln backen. Ohne Verlustpunkt besiegelt Zverev mit einem Aufschlag-Winner den souveränen Spielgewinn.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0, 0:1
Zverev versucht, das Momentum zu nutzen und legt nach erfolgreichem Auftakt einen gut gespielten Netzangriff nach. Dennoch kämpft sich Cerundolo wieder ins Game zurück, kann aber einen Spielball nicht nutzen und muss über Einstand gehen. Mit einer druckvollen Rückhand erspielt sich der Argentinier eine zweite Chance, lässt diese aber mit einer zu lang geschlagenen Vorhand erneut liegen. In einer Marathon-Rallye erarbeitet sich der 27-Jährige die nächste Möglichkeit und packt diesmal gleich zu.
Zverev – Cerundolo 5:7, 6:0
Bagel! Nach erfolgreichem Auftakt setzt Zverev eine Rückhand ins Netz. Mit einem Vorhand-Winner und einem Ass holst sich der Hamburger auf souveräne Art und Weise zwei laufende Satzbälle und tütet anschließend den Satzgleichstand mit einer erfolgreichen Netzattacke ein.
Zverev – Cerundolo 5:7, 5:0
Cerundolo dominiert den ersten Ballwechsel mit der Vorhand und kann auch nachlegen. Mit einem spektakulären Rückhand-Passierball und einem Schlagfehler seines Gengers meldet sich Zverev im Spiel zurück. Einem Aufschlag-Winner lässt Cerundolo jeweils eine fehlerhafte Rück- und Vorhand folgen und Zverev nutzt die Break-Chance mit einem unerreichbaren Gegen-Stopp.
Zverev – Cerundolo 5:7, 4:0
Auch bei eigenem Service bleibt Zverev weiter am Drücker, kann die ersten beiden Ballwechsel für sich entscheiden und holt sich mit einem unerreichbaren Rückhand-Stopp drei laufende Spielbälle. Den ersten muss der Hamburger zwar noch verstreichen lassen, macht aber anschließend am Netz per Volley den Deckel drauf.
Zverev – Cerundolo 5:7, 3:0
Zum Auftakt verpasst Zverev den Rückhand-Passierball gegen seinen aufrückenden Gegner, kann aber anschließend mit einem spektakulären Rückhand-Gewinnschlag die Linie entlang punkten. Mit einem erfolgreichen Netzangriff kann der Hamburger erstmals vorlegen und verschafft sich nach einem zu lang geratenen Lob seines Gegners zwei laufende Break-Chancen. Gleich die erste kann der 28-Jährige nutzen und sich analog des ersten Durchgangs eine Doppel-Break-Führung holen.
Zverev – Cerundolo 5:7, 2:0
Nach erfolgreichem Auftakt legt Zverev einen Longline-Rückhand-Winner nach. Durch eine ins Netz verzogene Rückhand seines Gegners erhält der Hamburger drei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand und auch die Rückhand landet im nächsten Ballwechsel in den Maschen. Mit einer weiteren Vorhand ins Netz muss er sogar den Einstand hinnehmen. Per Aufschlag-Winner sichert sich der deutsche Davis-Cup-Spieler die nächste Chance und packt diesmal mit einem Ass zu.
Zverev – Cerundolo 5:7, 1:0
Zverev schlägt zurück! Nach dem Satzverlust wirft Hamburger wirft die Flinte nicht ins Korn und erkämpft sich gleich zwei laufende Break-Möglichkeiten. Die erste muss der 28-Jährige noch verstreichen lassen und kann auch die zweite Chance mit einem Stopp-Ball nicht nutzen. Durch eine hoch und mit viel Spion gespielte Vorhand erarbeitet er sich die nächste Möglichkeit und packt diesmal in Form einer ins Netz geschlagenen Vorhand seines Gegners zu.
Fazit I:
Der erste Satz war wie ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Erst dominierte Zverev klar und verschaffte sich ein 4:1 mit Doppel-Break-Führung. Anschließend übernahm Cerundolo immer mehr das Zepter mit seiner druckvollen Vorhand und drehte den ersten Durchgang noch zu seinen Gunsten.
Zverev – Cerundolo 5:7
Nach einem spektakulären Vorhand-Winner in einer Marathon-Rallye wird Zverev anschließend von seinem Gegner am Netz passiert und muss auch den nächsten Ballwechsel abgeben. Dennoch kämpft sich der Hamburger ins Game zurück und holt sich mit einem Aufschlag-Winner den Spielball, den sein Gegner aber mit einem unerreichbaren Stopp abwehren kann. Mit einem Doppelfehler verursacht der deutsche Davis-Cup-Spieler den ersten Satzball seines Gegners und bekommt einen Vorhand-Winner seines Gegners zum Verlust des ersten Durchgangs um die Ohren.
Zverev – Cerundolo 5:6
Cerundolo patzt zum Auftakt mit der Vorhand seitlich ins Aus, profitiert aber anschließend von einem Rahmentreffer seines Gegners. Die nächste Longline-Vorhand des Argentiniers sitz perfekt. Mit einer erfolgreichen Netzattacke holt verschafft sich der 27-Jährige zwei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt er mit einer ins Netz geschlagenen Rückhand und wird von Zverev nach einem Stopp mit einem Volley zum Gleichstand ausgespielt. Über mehrfachen Einstand erarbeitet sich der Argentinier zwei weitere Spielbälle und sichert sich mit zwei direkten Aufschlagpunkten schon mal mindestens die Teilnahme am Tiebreak.
Zverev – Cerundolo 5:5
Diesmal klappt es bei Zverev wieder bei eigenem Aufschlag! Die ersten beiden Rallyes gehen an den Hamburger, der sich anschließend mit einer Netzattacke drei laufende Spielbälle sichern kann. Den ersten vergibt der 28-Jährige mit einer zu lang geschlagenen Vorhand, macht aber mit einem Aufschlag-Winner den Sack zu.
Zverev – Cerundolo 4:5
Einem Vorhand-Winner lässt Cerundolo ein Ass folgen und holt sich mit einem Aufschlag-Winner drei laufende Spielbälle. Den ersten vergibt der Argentinier mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand, kann aber anschließend mit einem Aufschlag-Winner vollenden.
Zverev – Cerundolo 4:4
Zverev dominiert den ersten Ballwechsel, patzt aber am Netz beim Vorhand-Volley und wird in der nächsten Rallye durch eine Netzattacke seines Gegners zum Vorhand-Fehler gezwungen. Zwar kann der Hamburger mit einem erfolgreichen Netzangriff verkürzen, muss aber einen Vorhand-Winner seines Gegners aus dem Halbfeld zu zwei laufenden Breakbällen hinnehmen und verschlägt die Rückhand ins Netz, wodurch der Argentinier nach Doppel-Break-Rückstand ausgleichen kann.
Zverev – Cerundolo 4:3
Nach ausgeglichenem Start punktet Zverev mit einem Netzroller, schlägt aber anschließend eine Rückhand zu lang zum 30:30 Zwischenstand. Mit einem direkten Aufschlagpunkt sichert sich Cerundolo den Spielball, den Zverev jedoch mit einem Vorhand-Winner abwehren kann. Die nächsten beiden Returns kann der Hamburger nicht ins Feld zurückspielen, weshalb der Argentinier weiter verkürzen kann.
Zverev – Cerundolo 4:2
Nach erfolgreichem Auftakt hat Zverev bei eigenem Service erstmals Mühe, kann aber mit einem Aufschlag-Winner den Ausgleich zum 30:30 herstellen. Mit einem gut getimten Netzangriff kann sich Cerundolo seine erste Break-Möglichkeit erspielen und erzwingt mit einer weiteren Netzattacke den Fehler seines Gegners und somit sein erstes Break in der Partie.
Zverev – Cerundolo 4:1
Nach verlorenem Auftakt-Punkt kann Zverev die nächste Rallye erfolgreich gestalten. Im nächsten Ballwechsel setzt Cerundolo einen Stopp-Ball, patzt aber beim Vorhand-Volley. Anschließend dominiert Zverev die nächste Rallye und verschafft sich mit einem Vorhand-Winner zwei laufende Break-Möglichkeiten. Gleich die erste kann der 28-Jährige nutzen, da Cerundolo eine Vorhand seitlich ins Aus pfeffert.
Zverev – Cerundolo 3:1
Mit einer druckvollen Vorhand punktet Zverev zum Auftakt, patzt aber anschließend am Netz beim Vorhand-Volley. Im weiteren Verlauf erspielt sich der Hamburger zwei laufende Spielbälle und bestätigt mit einem Ass das vorangegangene Break.
Zverev – Cerundolo 2:1
Break Zverev! Nach einem Vorhand-Winner kann Cerundolo den bislang längsten Ballwechsel der Partie für sich entscheiden. Zverev kommt aber immer besser in die Rallyes und kann postwendend ausgleichen. Mit einer seitlich verzogenen Vorhand seines Gegners kann sich der Hamburger die erste Break-Chance erarbeiten und gleich konsequent zupacken.
Zverev – Cerundolo 1:1
Zverev kann auch zu-Null! Nach erfolgreicher Rallye punktet Zverev direkt mit dem Aufschlag und hat nach einer zu lang geschlagenen Vorhand seines Gegners drei laufende Spielbälle. Mit einem Service-Winner macht er den Deckel drauf.
Zverev – Cerundolo 0:1
Der erste Return von Sascha gerät zu lang und im ersten richtigen Ballwechsel verzeiht er die Vorhand seitlich knapp ins Aus. Mit zwei Aufschlag-Winner in Serie sichert sich Cerundolo das erste Game ohne Punktverlust.
Francisco Cerundolo ...
lässt sich die Bälle reichen und wird die Partie mit eigenem Aufschlag beginnen.
Die letzten Aufschläge ...
werden von den beiden Spielern noch geübt, ehe es gleich ernst wird.
Zum Doppel …
mit seinem Spezl Marcelo Melo ließ sich Zverev gestern nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen Gabriel Diallo auch noch bitten. Auf dem bis zum letzten Platz gefüllten „alten“ Center Court sorgte das Duo gegen die französische Paarung Doumbia/Reboul für beste Stimmung und ließ den Tennis-Nostalgikern auf dem idyllischen Traditions-Court das Herz aufgehen, auch wenn es für das deutsch-brasilianische Doppel letztlich nicht zum Sieg reichen sollte.
Fergus Murphy ...
aus Irland wird die Partie schiedsrichterlich leiten.
Die Spieler ...
bereiten sich gerade auf den Walk-on-Court vor und dabei ist noch ein freundschaftlicher Handschlag zwischen den beiden Protagonisten drin. Erst betritt der Argentinier den Court, ehe der Hamburger unter frenetischem Jubel der Zuschauer folgt.
Fußball …
war gestern nach dem famosen Coup gegen Real Madrid natürlich noch ein großes Thema auf der Anlage. So trainierte Zverev gestern nicht nur im Trikot des FC Bayern, sondern wurde bei seinem Match auch von den „Edel-Fans“ Joshua Kimmich und Serge Gnabry unterstützt.
Der Frühling …
hat in München endgültig Einzug gehalten. Bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel drängen die Zuschauer bei aktuell 17 Grad auf die Anlage am Aumeister, um ihren Lokalmatador auf dem Weg zur Titelverteidigung bestens zu unterstützen. Bei seiner zwölften Teilnahme strebt der dreifache Titelträger das Prädikat des Rekord-Champions an. Cerundolo ist zum dritten Mal in der bayerischen Landeshauptstadt am Start und kann das Halbfinale vom Vorjahr als bislang bestes Resultat vorweisen.
Cerundolo? …
da war doch mal was. Gegen den Argentinier musste der 28-jährige Zverev die ersten drei Aufeinandertreffen verloren geben, die jeweils auf Sand stattfanden, woraufhin der Begriff „Angstgegner“ die Runde machte. Mittlerweile rehabilitierte sich der Hamburger mit vier Siegen in Folge auf Hartplatz. Somit wäre für den deutschen Olympiasieger nur noch die Scharte mit seinem ersten Erfolg auf Sand gegen den 27-Jährigen auszuwetzen.
In wenigen Minuten ...
wird es also losgehen mit der Viertelfinal-Begegnung von Alexander Zverev.
Der Italiener ...
Flavio Cobolli hat sich fast perfekt an den abgemachten Zeitplan gehalten und gerade seine Viertelfinal-Partie gegen den Tschechen Vit Kopriva in zwei glatten Sätzen beendet.
Servus …
aus München von der Anlage des MTTC Iphitos, wo Alexander Zverev sein Viertelfinale beim ATP-500-Turnier gegen den Argentinier Francisco Cerundolo bestreiten wird.
Alexander Zverev hat die letzten vier Begegnungen mit Francisco Cerundolo gewonnen, dabei keinen Satz abgegeben. Die ersten drei Matches waren allerdings an den Argentinier gegangen.
In ihren Achtelfinalpartien ließen beide nichts anbrennen. Und gaben jeweils nur drei Spiele ab: Zverev gegen Gabriel Diallo, Cerundolo gegen Botic van de Zandschulp.
Zverev vs. Cerundolo - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Francisco Cerundolo gibt es ab ca. 12:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in München