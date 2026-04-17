ATP München live: Alexander Zverev vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Einen gut gespielten Stopp kann Zverev zwar noch erlaufen, muss aber den Punkt am Netz abgeben. Dennoch kämpft sich der Hamburger ins Spiel zurück und erarbeitet sich aus der Defensive heraus die Break-Möglichkeit, vergibt diese aber mit einem zu lang geratenen Vorhand-Return. Nach einem vom Netz ins Aus trudelnden Ball seines Gegners hat der deutsche Davis-Cup-Spieler die nächste Möglichkeit, setzt aber den Ball nach einen erlaufenen Stopp hinter die Grundlinie. Die dritten Chance ist es aber dann, die der 28-Jährige mit einer solide gespielten Rückhand verwerten kann.