ATP: Carlos Alcaraz muss auch für Madrid rausziehen

Carlos Alcaraz hat verletzungsbedingt für sein Heim-Masters in Madrid abgesagt und wird in der Vorbereitung auf die French Open weiter ausgebremst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 17.04.2026, 17:56 Uhr

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© Getty Images

Wie der Weltranglistenzweite am Freitag auf Instagram bekannt gab, kann er beim 1000er-Turnier in der spanischen Hauptstadt ab Montag nicht aufschlagen. Erst am Mittwoch hatte er aufgrund von Schmerzen im rechten Handgelenk beim ATP-Turnier in Barcelona zurückgezogen.

Wie lange Alcaraz pausieren muss und ob der Griff nach dem Titel-Hattrick beim zweiten Grand Slam des Jahres in Paris (24. Mai bis 7. Juni) in Gefahr geraten könnte, ist weiter unklar. Zur Vorbereitung bleibt ihm unter anderem noch das Masters in Rom Mitte Mai. Das Masters in Madrid hat er 2022 und 2023 gewonnen.

"Es gibt Neuigkeiten, die sehr schwer zu verkünden sind. Madrid ist meine Heimat, es ist einer der ganz besonderen Orte im Kalender für mich, und deshalb tut es mir so weh, dass ich hier zum zweiten Mal in Folge nicht spielen kann", schrieb der 22-Jährige. Damit bekommt Alcaraz auch keine Chance, zeitnah die Spitze in der Weltrangliste von seinem italienischen Dauerrivalen Jannik Sinner zurückzuerobern.