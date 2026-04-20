Annacone kritisiert Zwei-Wochen-Masters: "Mehr emotionale Energie, die flöten geht

Paul Annacone, Ex-Profi und ehemaliger Coach von Roger Federer und Pete Sampras, lässt an den Zwei-Wochen-Masters kein gutes Haar.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 16:59 Uhr

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© Getty Images Paul Annacone

Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben für Madrid abgesagt - und sie sind nicht die Einzigen, die Verletzungssorgen plagen. Ein möglicher Grund: zu viele Turniere und ein zu enger Turnierplan.

So sieht es Paul Annacone. “Wenn es nach mir ginge, hätte ich Sinner nicht in Madrid spielen lassen. Ich hätte ihn ausruhen und in Rom spielen lassen", sagte Annacone dem Inside-In Tennis Podcast. In Sachen Alcaraz - unabhängig von dessen Rückzug - sehe er es ähnlich.

Wenn man so gut sei wie Alcaraz und Sinner, sei es nicht nötig, so viel zu spielen, so der Ex-Coach von Pete Sampras und Roger Federer. “Dann geht es darum, bei den Majors in Spitzenform zu sein.”

Annacone: “Wenn man auf einem Turnier ist, ist man dort”

Die Masters-Turniere gingen ja mittlerweile über 12 Tage, also quasi über zwei Wochen. “Und ich habe das schon eine Million Male gehört: Jeder sagt, das ist doch besser für die Spieler, weil sie freie Tage dazwischen haben. Aber das sehe ich komplett anders. Wenn man auf einem Turnier ist, ist man dort.” Und das habe zur Folge, “dass man mehr emotionale Energie verbraucht, wenn man gewinnen will.” Zumal die Spieler durchaus fünf oder sechs Matches über zwei Gewinnsätze innerhalb von fünf oder sechs Tagen verkraften könnten.

Annacone gab dabei zu, sich selbst verschätzt zu haben. “Ich habe die längeren Masters-Turniere ursprünglich geliebt. Aber jetzt denke ich, es ist zu viel.”

Während früher die Masters-Turniere in Indian Wells und Miami die einzigen waren, die über anderthalb Wochen liefen, wurde in den vergangenen Jahren immer mehr Events ausgedehnt. Ausnahme sind noch das (nicht verpflichtende) Masters-Turnier in Monte-Carlo sowie das Paris Masters zum Ende des Jahres.