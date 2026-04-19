ATP München: Ben Shelton - großer Kampfgeist wird belohnt

Ben Shelton hat also das ATP-Tour-500-Turnier in München gewonnen. Weil er in den entscheidenden Phasen nicht locker ließ.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.04.2026, 17:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Ben Shelton mit dem Siegerpokal in München 2026

Ben Shelton sieht wohl in fast jeder Hose prächtig aus, warum also nicht auch in einer ledernen? Das hat sich für den Champion von München seit ein paar Jahren ja eingebürgert: Dass der Turniersieger neben einem formidablen Auto und einem ebenso formidablen Preisgeld (dass es für die Stars auch noch ein formidables Antrittsgeld gibt - davon ist auszugehen) auch eine Lederhose bekommt. Die vor Beginn der Siegerehrung anzulegen ist.

Im vergangenen Jahr durfte Shelton seinem Bezwinger Alexander Zverev bei der Anprobe zusehen, diesmal war er selbst dran. Verdientermaßen, wenn man den gesamten Turnierverlauf betrachtet. Denn im Viertelfinale hatte Shelton gegen Joao Fonseca alle Hände voll zu tun, gewann aber letztlich ungefährdet in drei Sätzen.

Shelton gegen die Top Drei ohne Auftrag

In der Vorschlussrunde hielt sich Shelton mit dem Überraschungsmann des Turniers, dem Slowaken Alex Molcan, nicht lange auf. Und im Finale gegen Flavio Cobolli profitierte der US-Amerikaner zunächst von einem Fehlstart des Italieners. Und war gegen Ende des zweiten Satzes beim 6.2 und 7:5 voll da.

Und so steht nun also ein fünfter Turniersieg auf dem Briefkopf im Hause Shelton. Der dritte auf 500er-Level, im vergangenen Sommer konnte Shelton in Toronto ja sogar ein Regal höher zugreifen. Das ist aller Ehren wert. Was Shelton aber noch fehlt, das sind lichte Momente gegen die Branchengrößen. Von zehn Matches gegen Jannik Sinner hat Shelton lediglich eines gewonnen, gegen Alexander Zverev steht es im Head-to-Head 0:5, und gegen Carlos Alcaraz hat er auch alle drei bisherigen Matches verloren.

Andererseits kann man ja nur jene Gegner schlagen, die das Tableau bereit hält. Und das waren in München neben Cobolli, Molcan und Fonseca der belgische Newcomer Alexander Blockx und zum Auftakt Landsmann Emilio Nava. Diese Aufgaben hat Ben Shelton mit Bravour gemeistert. Und darf die Münchner Lederhose deshalb völlig mit echt und Freude tragen.

Hier das Einzel-Tableau in München



