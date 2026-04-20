ATP Masters Madrid: Diego Dedura nimmt Hürde van Assche

Diego Dedura hat in der Qualifikation beim ATP-1000er-Masters Madrid für das erste deutsche Ausrufezeichen gesorgt. Der 18-Jährige siegte gegen Luca van Assche in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 17:39 Uhr

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Diego Dedura hat in Madrid einen fulminanten Start hingelegt.

Geht da was für Diego Dedura in Richtung Hauptfeld beim Masters in Madrid? Die erste Hürde ist jedenfalls schon mal erfolgreich genommen für den Wildcardteilnehmer. Gegen Luca van Assche feierte die deutsche Nachwuchshoffnung einen Zweisatzerfolg und benötige dafür gerade mal 65 Minuten. Erstaunlich, bedenkt man doch die Weltranglistenplatzierung 98 des Franzosen, der damit 206 Plätze besser platziert ist als sein heutiger Gegner.

Damit spielt Dedura am Dienstag um den Einzug in sein erstes Masters-Hauptfeld der Karriere. Erneut geht es mit Benjamin Bonzi gegen einen Franzosen. Bonzi, aktuell die Nummer 104 in der Welt, ist also ranglistentechnisch ein ähnliches Kaliber wie zuvor van Assche, bringt mit 29 Jahren jedoch mehr Erfahrung mit, wie der heutige Zweisatzerfolg gegen Darwin Blanch aus den USA bereits beweisen sollte.

Dedura und Korpatsch spielen um Hauptfeld

Zuversicht bereitet Dedura sicherlich der Erfolg der vergangenen Woche in München. Denn in der Landeshauptstadt Bayerns gelang ebenfalls die Qualifikation für das Hauptfeld. Finalist Flavio Cobolli war dann die Endstation in der ersten Hauptrunde. Diese könnte mit einem Sieg gegen Bonzi auch in Madrid winken. Es wäre ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Tenniskarriere.

Auch bei den Frauen spielt am Dienstag übrigens eine deutsche Spielerin um den Einzug in das Hauptfeld. Tamara Korpatsch profitierte nach Aufgabe der Spanierin Sara Sorribes Tormo beim Stand von 6:4 und 3:1 vom vorzeitigen Ende. Katie Volynets aus den USA ist nun die Kontrahentin um die Hauptfeld-Teilnahme.

Hier das komplette Qualiifkations-Draw der Männer

Hier das komplette Qualiifkations-Draw der Frauen