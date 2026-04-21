Hurkacz angelt sich Medvedev-Trainer: Gilles Cervara plötzlich in Madrid aufgetaucht

Hubert Hurkacz sorgt beim Masters in Madrid für Aufsehen. Der Pole trainierte mit Gilles Cervara, dem langjährigen Erfolgscoach von Daniil Medvedev.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.04.2026, 19:53 Uhr

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© Getty Images Hubert Hurkacz will sich zurückkämpfen

Auf den Trainingsplätzen in Madrid wurde dieser Tage genau hingeschaut. Hubert Hurkacz arbeitete dort nämlich mit Gilles Cervara, einem der renommiertesten Coaches der ATP-Tour. Der Franzose war offensichtlich aktiv in die Einheit eingebunden. Offiziell bestätigt ist eine Zusammenarbeit bislang nicht. Im Tennis entstehen neue Partnerschaften allerdings meist zuerst auf dem Trainingscourt und später erst auf dem Turnierzettel.

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Gilles Cervara: Der Mann hinter Medvedevs Aufstieg

Cervara zählt seit Jahren zu den angesehensten Trainern im Herrentennis. Unter seiner Führung stieg Daniil Medvedev zur Nummer eins der Welt auf, gewann die US Open 2021 und sammelte mehrere Masters-1000-Titel. Nach dem Ende dieser erfolgreichen Zusammenarbeit nach Medvedevs Erstrundenaus bei den US Open 2025 wagte Cervara kurzzeitig ein Projekt mit US-Talent Nishesh Basavareddy. Dieses Kapitel endete jedoch schon nach wenigen Monaten.

Hurkacz sucht neue Impulse nach Krisenjahr

Für Hurkacz käme ein Neustart zur rechten Zeit. Der ehemalige Top-Ten-Spieler ist inzwischen auf Rang 63 abgerutscht. Verletzungen, Formschwankungen und fehlender Rhythmus verhinderten zuletzt einen nachhaltigen Aufschwung. Erst Ende März hatte sich der 29-Jährige von Nicolas Massu getrennt. Die Partnerschaft dauerte rund 15 Monate und brachte zwar einzelne gute Resultate, aber keine dauerhafte Stabilität.

Madrid, Rom, Paris: Jetzt zählt jede Woche

Die kommenden Wochen könnten für Hurkacz richtungsweisend werden. Mit Madrid, Rom und Roland Garros beginnt jene Phase, in der physische und mentale Qualität besonders gefragt sind. In Madrid wartet nun ein heikler Einstieg gegen einen Qualifikanten, danach könnte Lorenzo Musetti folgen.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid