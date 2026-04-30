ATP Masters Madrid live: Alexander Zverev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid auf Flavio Cobolli. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 22:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Der Ticker startet in Kürze

© Getty Images Flavio Cobolli und Alexander Zverev im vergangenen Jahr bei den French Open

Keine zwei Wochen ist es her, da haben sich Alexander Zverev und Flavio Cobolli im Halbfinale des ATP-Tour-500-Turniers in München getroffen. Mit überraschendem Ausgang: Denn Cobolli gewann recht glatt in zwei Sätzen.

In Madrid gibt es nun die Wiederauflage. Und da genießt Zverev als zweimaliger Champion ja so etwas wie Hausrecht.

Zverev vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Flavio Cobolli gibt es ab 20 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid