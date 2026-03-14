ATP Masters Indian Wells live: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker
Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev treffen heute im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Indian Wells aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 11:47 Uhr
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Es wird die neunte Begegnung zwischen Medvedev und Alcaraz werden, der Spanier hat die Nase mit 6:2-Siegen ziemlich deutlich vorne. In Indian Wells haben die beiden schon zweimal gegeneinander gespielt: 2023 und 2024 gewann Alcaraz jeweils im Finale.
Im Jahr 2026, in dem Alcaraz noch unbesiegt ist, haben beide zwei Turniere gewonnen: Medvedev in Brisbane und Dubai, Alcaraz bei den Australian Open und in Doha.
Alcaraz vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 23 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells