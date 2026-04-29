ATP Madrid: Fils erspielt sich Halbfinale gegen Sinner

Arthur Fils ist mit einem überzeugenden 6:3 und 6:4 gegen Jiri Lehecka in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 23:35 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils spielt nun gegen Jannik Sinner

Das kann ja was werden am Freitag: Denn mit Arthur Fils könnte die erste richtig große Prüfung für Jannik Sinner in Madrid 2026 anstehen. Wobei man das in einem Halbfinale eines 1000ers auch erwarten darf. Fils jedenfalls ließ Jiri Lehecka beim 6:3 und 6:4 am Mittwochabend keine Chance. Sinner hatte schon am Nachmittag den Lauf des spanischen Youngsters Rafael Jodar mit 6:2 und 7:6 (4) beendet.

Fils und Lehecka hatten ja zuletzt in Miami gegeneinander gespielt, das geriet damals zur klaren Angelegenheit für den Tschechen. In der nicht besonders gut besuchten Caja Magica allerdings war Arthur Fils von Beginn an der bessere Mann, setzte mit dem Break im allerersten Aufschlagspiel von lehecka gleich einmal eine Duftmarke. Und brachte auch den Vorsprung im zweiten Durchgang sicher über die Ziellinie.

Zverev mit Revanche-Lust gegen Cobolli

Morgen wird es dann in der unteren Tableau-Hälfte so richtg ernst. Am Nachmittag treffen Casper Ruud und der aufstrebende Belgier Alexander Block aufeinander. Und in der Night Session (ab 20 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker) wird dann Alexander Zverev versuchen, sich an Flavio Cobolli für die in München erlittene Halbfinal-Niederlage zu revanchieren.

Casper Ruud wiederum startet in Madrid ja als Titelverteidiger. Nach einer bislang durchwachsenen Saison wäre der Einzug ins Halbfinale von Madrid aber schon fast eine Seansation. Knapp war es ja schon in der letzten Runde, als Stefanos Tsitsipas den Norweger dreimal ins Tiebreak zwingen konnte. Ruud gewann zu seinem Glück zwei davon.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid