WTA Miami: Gauff gibt Entwarnung, aber Fragezeichen bleiben

Nach ihrer verletzungsbedingten Aufgabe in Indian Wells meldet sich Coco Gauff rechtzeitig vor den Miami Open zurück. Angeblich ist sie fit.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 18:25 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff gab in Indian Wells w.o.

Es war ein ungewohntes Bild, alsCoco Gauff im Sechzehntelfinale gegen Alexandra Eala in Indian Wells vorzeitig beenden musste. Es war erst das zweite Mal überhaupt in ihrer Karriere, dass sie während eines Matches w.o. geben musste. Die Schmerzen im Arm seien plötzlich und heftig aufgetreten, beschrieb sie später. Es habe sich angefühlt, „als würde ein Feuerwerk im Arm explodieren“.

Untersuchung bringt Entwarnung

Nach der Partie unterzog sich Gauff einer MRT-Untersuchung, die keine schwerwiegende strukturelle Verletzung zeigte. Stattdessen handelt es sich offenbar um ein Nervenproblem, das zwar unangenehm, aber unter Kontrolle zu halten sei. Die aktuell Weltranglistenvierte betonte, dass sich die Beschwerden von Tag zu Tag verbessern würden.

Miami als Herzensangelegenheit

Ein Startverzicht stand indes nie so richtig im Raum. Denn wenn es ein Turnier gibt, bei dem Gauff trotz Fragezeichen antreten will, dann ist es Miami. Sie stammt aus Südflorida und erfreut sich in Miami naturgemäß jedes Jahr großer Unterstützung. Entsprechend hoch ist die Motivation, selbst mit minimalen körperlichen Einschränkungen vor heimischem Publikum aufzulaufen.

Vorsichtiger Optimismus im Training

In den Tagen vor dem Turnier konnte Gauff immerhin bereits wieder ein reduziertes Trainingsprogramm abspulen. Entscheidend wird für sie wohl sein, wie der Arm unter Wettkampfbelastung reagiert. Der Trend stimmt zumindest: Die Entwicklung gehe in die richtige Richtung, wie sie selbst betont.

Sportlich bietet sich Gauff in Miami eine interessante Chance. Mit vergleichsweise wenigen zu verteidigenden Punkten (Gauff schied im Vorjahr im Achtelfinale aus) kann sie im Ranking nur gewinnen – vorausgesetzt, der Arm spielt mit. Zum Auftakt in der Runde der letzten 64 trifft sie am Donnerstag auf die Siegerin des Duells zwischen Darja Semenistaja und Elisabetta Cocciaretto.

Hier das Einzeltableau der Damen in Miami