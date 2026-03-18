WTA Miami: Tagger und Seidel matchen sich in Runde eins

Lilli Tagger und Ella Seidel treffen heute in der ersten Runde des WTA-Tour-1000-Turniers in Miami aufeinander. Eine große Chance für beide.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 07:32 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger und Ella Seidel spielen heute in Miami gegeneinander

Schon vor dem Qualifikations-Finale in Miami war klar, dass mindestens drei Lucky Loserinnen einen Platz im 96er-Raster des WTA-Tour-1000-Turniers bekommen würden. Und also mag das 1:6, 7:5 und 5:7 von Ella Seidel gegen Rebeka Masarova im ersten Moment sportlich ärgerlich gewesen sein - in der Summe springt für die junge Deutsche nun aber doch eine Chance auf anständige Punkte und ein schönes Preisgeld heraus.

Denn wie Daria Semenistaja und Kamille Rakhimova rückte Ella Seidel ins Hauptfeld von Miami nach. Und trifft dort schon heute auf Lilli Tagger. Die 18-jährige Osttirolerin hatte von den Veranstaltern ja eine Wildcard mit auf den Weg bekommen. Wie auch schon in Indian Wells - da gewann Tagger in Runde eins gegen Varvara Gracheva, ehe sie sich Maria Sakkari geschlagen geben musste.

Seidel mit mehr Erfahrung als Tagger

Die Erfahrung auf der Tour spricht im Matchup mit Tagger für Ella Seidel. Die Hamburgerin ist zwar auch erst 21 Jahr alt, konnte sich aber schon bei diversen WTA-Turnieren auszeichnen. In der laufenden Saison überstand Seidel in Dubai die Qualifikation, gewann dann auch noch ihre Erstrunden-Partie gegen Cristina Bucsa.

Aus deutscher Sicht hat das Turnier gestern ja schon gut begonnen: Laura Siegemund besiegte Petra Marcinko sicher mit 6:4 und 6:4 und spielt in Runde zwei gegen Alexandra Eala. Eva Lys startet bei ihrem Comeback gegen Yulia Starodubtseva aus der Ukraine.

Andererseits hat auch Sonja Kraus einen erfolgreichen Tag hinter sich. Die Österreicherin meisterte souverän die zweite Qualifikationsrunde und spielt zum Auftakt gegen Alycia Parks. Eigentlich hätte auch Julia Grabher an den Start gehen sollen. Die Vorarlbergerin zog aber kurzfristig zurück.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



