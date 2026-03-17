Nächster Rückschlag: Emma Raducanu kommt 2026 nicht in Fahrt

Emma Raducanu hat ihren Start beim WTA-1000-Turnier in Miami abgesagt. Damit wird die Britin in der Weltrangliste zurückfallen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 13:17 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu muss pausieren

Für Emma Raducanu läuft das Jahr 2026 weiterhin nicht nach Wunsch. Die 23-Jährige musste am Montagabend ihre Teilnahme am WTA-1000-Turnier in Miami absagen. Grund sind die Nachwirkungen einer viralen Erkrankung, die sich die Britin im vergangenen Monat im Nahen Osten zugezogen hatte.

In Indian Wells verlor Raducanu zuletzt in der dritten Runde glatt mit 1:6 und 1:6 gegen Amanda Anisimova. Im Anschluss an die 52-minütige Partie räumte die US-Open-Siegerin von 2021 ein, dass sie kräftemäßig nicht mit der US-Amerikanerin mithalten konnte. Immer wieder kam Raducanu an vermeintlich erreichbare Bälle nicht heran.

Raducanu in Miami 2025 im Viertelfinale

Nun gönnt sich Raducanu, die in Miami zunächst ein Freilos gehabt hätte, also erstmal eine Pause. Durch das Nicht-Antreten in Miami wird dir Britin im WTA-Ranking zahlreiche Plätze verlieren. Im Vorjahr hatte die aktuelle Nummer 23 der Welt in Florida das Viertelfinale erreicht.

In der laufenden Saison hält Raducanu bei einer Bilanz von sieben Siegen und sieben Niederlagen. Abgesehen vom WTA-250-Turnier in Cluj-Napoca, wo sie das Finale erreichte, wusste die 23-Jährige 2026 bislang kaum zu überzeugen. Bei den Australian Open scheiterte Raducanu bereits in Runde zwei an der Österreicherin Anastasia Potapova.

Das Einzel-Tableau in Miami