"Die beste Woche meines Lebens": Aryna Sabalenka meldet sich eindrucksvoll zurück

Aryna Sabalenka hat sich nach der Finalniederlage bei den Australian Open mit dem Titelgewinn in Indian Wells zurückgemeldet. Im Anschluss an das großartige Endspiel gegen Elena Rybakina sprach die Weltranglistenerste von der “besten Woche” ihres Lebens.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 13:08 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka holte ihren ersten Indian-Wells-Titel

Die Dämonen aus Melbourne, sie schienen Aryna Sabalenka in Indian Wells einzuholen. Wie schon bei den Australian Open gab die Weltranglistenerste im Endspiel gegen Elena Rybakina im dritten Satz eine Führung aus der Hand - doch anders als noch vor wenigen Monaten ließ sich die Belarussin diesmal nicht beirren.

Sabalenka wehrte im Tiebreak des dritten Satzes mit einem großartigen Rückhandwinner einen Matchball ab und durfte wenig später über ihren ersten Titel in Indian Wells jubeln. “Bei all den Endspielen, die ich verloren habe, habe ich auch gelernt, dass ein Match im Grunde genommen erst vorbei ist, wenn es wirklich vorbei ist”, sagte die 27-Jährige nach ihrem Sieg. "Selbst bei einem Matchball hat man also noch die Chance, in die Partie zurückzukommen."

Sabalenka dreht den Spieß um

“Ich glaube, das ist etwas, das ich gelernt habe: mental stark zu bleiben, egal was passiert”, meinte Sabalenka. Vor allem gegen Rybakina, die spielerisch auf dem Level der Weltranglistenersten angekommen ist, hatte sie diese Fähigkeit zuletzt nicht immer gezeigt. Vor der vermeidbaren Niederlage in Melbourne hatte Sabalenka am Jahresende 2025 gegen Rybakina auch im Endspiel der WTA Finals den Kürzeren gezogen.

In Indian Wells drehte Sabalenka den Spieß nun also um und stellte im Head to Head auf 9:7. Für die Belarussin endete der Trip nach Indian Wells damit freilich auf die bestmögliche Art und Weise. Nach zwei Finalniederlagen (2023 und 2025) trug sich Sabalenka beim prestigeträchtigen WTA-1000-Event erstmals in die Siegerliste ein.

Tierischer Zuwachs

“Das werde ich mir sicher für den Rest meines Lebens merken”, spielte Sabalenka bei der Siegehrung nicht nur auf den Turniersieg an. Schon vor Beginn des Events hatte sie sich mit Freund Georgios Frangulis verlobt, zudem bekam ihr Team in den Tagen von Indian Wells mit Spaniel-Welpe Ash tierischen Zuwachs.

Dementsprechend sprach Sabalenka auf X (vormals Twitter) von der “besten Woche meines Lebens”. Diese werde sie “mit ein paar Drinks” beschließen, kündigte die vierfache Grand-Slam-Siegerin an. Allzu viel Zeit bleibt Sabalenka aber nicht zum Feiern: Schon in dieser Woche geht es für sie beim WTA-1000-Turnier in Miami weiter.