WTA Indian Wells: Matchball abgewehrt! Aryna Sabalenka dreht Finale gegen Elena Rybakina und holt den Titel

Die Siegerin des WTA-1000-Turnier in Indian Wells heißt Aryna Sabalenka. Die Weltranglistenerste gewann das Endspiel gegen Elena Rybakina nach Abwehr eines Matchballs.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 22:02 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka drehte das Finale gegen Elena Rybakina

Aryna Sabalenka hat am Sonntag zum ersten Mal in ihrer Karriere beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells triumphiert. Die Weltranglistenerste setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen Elena Rybakina nach Abwehr eines Matchballs mit 3:6, 6:3 und 7:6 (6) durch. Damit revanchierte sich Sabalenka für die Finalniederlage bei den diesjährigen Australian Open.

Wie in Melbourne ging auch in Indian Wells der erste Satz an Rybakina. Die Kasachin lag danach im zweiten Abschnitt früh mit Break voran, musste aber umgehend den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Sabalenka sicherte sich anschließend drei weitere Spiele in Folge und wenig später auch den zweiten Satz.

Sabalenka wehrt Matchball sehenswert ab

Im dritten Durchgang ging Sabalenka mit 2:1 in Führung und schlug beim Stand von 5:4 zum Matchgewinn auf. Rybakina gelang jedoch im letzten Moment das Break und stellte auf 5:5. Im darauffolgenden Aufschlagspiel wehrte die Australian-Open-Siegerin fünf Breakbälle ab, ehe Sabalenka das Match ohne Punktverlust in ein alles entscheidendes Tiebreak schickte.

Dieses verlief ähnlich ausgeglichen wie das gesamte Match zuvor. Rybakina erarbeitete sich mit einem tollen Rückhandwinner den ersten Matchball, Sabalenka antwortete ihrerseits mit einer famosen Rückhand und durfte wenig später und nach insgesamt 2:31 Stunden Spielzeit über den 3:6, 6:3 und 7:6 (6)-Erfolg jubeln.

"Danke Gott, dass ich diese Trophäe habe", sagte Sabalenka bei der Siegerehrung. "Danke an alle, die dieses Turnier möglich machen. Es ist wirklich das Tennis Paradise." Mit dem Turniersieg in Indian Wells untermauerte die Belarussin, die zu Jahresbeginn in Brisbane triumphiert hatte, ihren Status als Nummer eins der Welt. Rybakina wird am Montag mit Position zwei indes ein neues Karrierehoch erreichen.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells