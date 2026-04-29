WTA Saint Malo: Lilli Tagger siegt weiter und steht im Viertelfinale

ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger hat beim WTA-Challenger-Turnier in Saint Malo das Viertelfinale erreicht. Sie besiegte die Lokalmatadorin Amandine Monnot mit 6:4 und 6:1.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 12:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Lilli Tagger

Das Match im RE-LIVE zum Nachlesen

Lilli Tagger überzeugt erneut mit einer starken Leistung nach ihrem geglückten Start in das Challenger-Turnier in Saint Malo. Die Österreicherin setzte sich im Achtelfinale gegen die Französin Amandine Monnot (WTA 325) mit 6:4, 6:1 durch.

Tagger startete stark und holte sich früh das Break zum 2:1, musste nach einem umkämpften Servicegame aber das Rebreak zum 3:3 hinnehmen. Bis dahin lief vor allem beim Aufschlag noch nicht alles rund: Ein Doppelfehler und lediglich 58 Prozent gewonnene erste Aufschläge erschwerten die Aufgabe. Dennoch kämpfte sich Tagger zurück, nutzte im richtigen Moment ihren vierten Breakball und sicherte sich den ersten Satz mit 6:4.

Im zweiten Durchgang knüpfte die junge Österreicherin nahtlos an die starke Phase zum Ende des ersten Satzes an. Erneut gelang ihr ein frühes Break zum 2:0, wenig später legte sie zum 4:1 nach. Vor allem mit viel Spin und konstant tiefen, langen Grundschlägen setzte Tagger ihre Gegnerin permanent unter Druck und drängte Monnot immer wieder weit hinter die Grundlinie zurück.

Den klaren Vorsprung brachte Tagger souverän ins Ziel und machte mit 6:1 alles klar. Damit steht sie in Saint-Malo im Viertelfinale. Dort wartet nun entweder die topgesetzte Tschechin Tereza Valentova oder die US-Amerikanerin Claire Liu.

Hier das Tableau in Saint Malo