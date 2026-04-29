WTA Madrid: Marta Kostyuk komplettiert das Halbfinale

Marta Kostyuk ist mit einem 7:6 (1) und 6:0 gegen Marta Kostyuk als letzte Spielerin ins Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 21:45 Uhr

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Unterscheidlicher hätten die beiden Sätze im ersten Match der Night Session in Madrid am Mittwoch nicht verlaufen: Im ersten folgte ein Break auf das andere, ehe Kostyuk im Tiebreak früh entscheidend davonziehen konnte. Und im zweiten konnte Linda Kostyuk nur noch zusehen, wie die Bälle links und rechts neben ihr einschlugen.

Und das, obwohl die Bedingungen sehr schwierig gewesen seien, wie Kostyuk im Siegerinterview erklärte. Der Wind und auch die Kälte machten beiden Spielerinnen zu schaffen.

In der Vorschlussrunde trifft Marta Kostyuk auf Anastasia Potapova. Die Neu-Österreicherin hatte sich schon am Nachmittag gegen Karolina Pliskova in drei Sätzen behaupten können.

Das andere Halbfinale steht schon seit gestern fest: Da bekommt es Mirra Andreeva mit Überraschnungsfrau Hailey Baptiste zu tun. Die US-Amerikanerin hat ja am Dienstag Turnierfavoritin Aryna Sabalenka aus dem Tableau geworfen. Und das nach Abwehr von sechs Matchbällen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid