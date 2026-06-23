Marketa Vondrousova nach verweigerter Dopingprobe vier Jahre gesperrt

Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova ist aufgrund einer verweigerten Dopingprobe für vier Jahre gesperrt worden.

von tennisnet / SID

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 07:56 Uhr

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© Getty Images

Das gab die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Montag bekannt.

“Nach den Anti-Doping-Regeln muss die Strafe für eine Spielerin, die sich einer Kontrolle verweigert, dieselbe sein wie die, die ihr auferlegt worden wäre, wenn sie positiv getestet worden wäre”, hieß es in einer Pressemitteilung.

Die Tschechin hatte im April erklärt, einem Dopingkontrolleur nach körperlich und mental schwierigen Monaten aus Angst den Zutritt in ihre Prager Wohnung verwehrt zu haben. Sie habe es als irritierend empfunden, dass jemand, den sie nicht kannte, ihr Wohnzimmer habe betreten wollen, ohne sich auszuweisen zu können.

Der Kontrolleur hatte am 3. Dezember 2025 um 20.15 Uhr abends bei ihr geklingelt.

Profispieler müssen weit im Voraus täglich eine Stunde am Tag angeben, zu der sie für einen unangekündigten Dopingtest zur Verfügung stehen würden - inklusive Aufenthaltsort. Vondrousova hatte nach ihrem verweigerten Test erklärt, der Tester sei außerhalb dieses Zeitfensters aufgetaucht - und hätte gemeint, das sei unerheblich und “eben das Leben eines Profisportlers”.

Voundousova verwies dabei auf den Fall ihrer Landsfrau Petra Kvitova, die 2016 einem mit einem Messer bewaffneten Fremden die Tür geöffnet hatte und schwere Verletzungen von sich getragen habe.

Tenniskolleginnen schicken Vondrousova Unterstützung

Unterstützung erhielt die 26-Jährige unter anderem von Eva Lys.

Auch Ex-Profi Andy Roddick hatte Vondrousovas Reaktion, einem unausgewiesenen Dopingkontrolleur zu einer nicht im entsprechenden Zeitfenster liegenden Uhrzeit nicht die Tür zu öffnen, unterstützt.

“Die härtesten sieben Monate meines Lebens”

"Wir verstehen, dass der Testvorgang unangenehm ist, und erkennen an, dass er eine zusätzliche Belastung für Spielerinnen darstellt, deren Beruf ohnehin schon mit hohem Druck und strenger Kontrolle verbunden ist", wurde Karen Moorhouse, Geschäftsführerin der ITIA, zitiert: "Aber er ist unerlässlich, um den fairen Wettbewerb zu schützen."

“Die vergangenen sieben Monate waren die härtesten meines Lebens”, erklärte Vondrousova in einem Instagram-Post. “Die letzten sieben Monate haben Spuren hinterlassen, die nicht über Nacht wieder verschwinden werden. Sie haben meine Freude, mein Selbstvertrauen und die Sicherheit weggenommen, die ich einst hatte. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie lange es dauern wird, diese Dinge wiederzufinden.”

Es ist davon auszugehen, dass Vondrousova die Entscheidung der ITIA anfechten wird.