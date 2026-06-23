Tatjana Maria überzeugt bei Wimbledon-Generalprobe

Tatjana Maria hat ihre starke Form sechs Tage vor dem Beginn des Klassikers in Wimbledon unter Beweis gestellt.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:01 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria hat in Eastbourne gegen Jasmine Paolini gewonnen

Bei der Grand-Slam-Generalprobe im Rahmen des WTA-Turniers in Eastbourne schaltete die Rasenexpertin die an Nummer eins gesetzte Jasmine Paolini mit 6:4, 6:3 aus und feierte damit ihren ersten Sieg seit 2023 gegen die Italienerin.

Laura Siegemund schied dagegen aus. Die 38-Jährige verlor gegen die Tschechin Sara Bejlek nach Satzführung noch mit 6:3, 6:7 (2:7), 6:7 (3:7). Siegemund musste sich im zweiten Satz behandeln lassen - ihr schien nicht wohl zu sein. Damit reist die Schwäbin, die im vergangenen Jahr in Wimbledon überraschend ins Viertelfinale vorgestoßen war, ohne weitere Matchpraxis an die Church Road.

Vier Tage nach Marias Viertelfinalaus beim 250er-Event in Nottingham fand die Deutsche zunächst mühsam in die Partie und lag prompt 0:3 hinten. Im Anschluss berappelte sie sich jedoch und zog mit zwei Breaks auf 5:3 davon. Dabei überzeugte sie vor allem bei eigenem Aufschlag: Unter anderem verbuchte sie insgesamt acht Asse.

Im zweiten Satz behielt die 38-Jährige ihre Dominanz bei. Gegen die Weltranglisten-14. wackelte Maria lediglich nach einem kassierten Break zum 4:2 kurz - nutzte dann aber letztlich nach eineinhalb Stunden ihren dritten Matchball.

In Runde zwei am Mittwoch (12.00 Uhr/Sky) wartet die russische Weltranglisten-91. Anastasia Zakharova auf Maria.