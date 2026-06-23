WTA Bad Homburg: Naomi Osaka zieht ins Viertelfinale ein

Naomi Osaka hat mit einem 6:3 und 6:3 gegen Elise Mertens das Viertelfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 19:00 Uhr

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© Getty Images Naomi Osaka findet sich 2026 auf Rasen ganz gut zurecht

Fast ein halbes Jahr musste in der Saison 2026 vergehen, ehe Naomi Osaka nun endlich doch wenigstens ein Viertelfinale bei einem WTA-Turnier erreichen konnte. In Bad Homburg ist es nun aber so weit: Nach einem souveränen 6:3 und 6:3 gegen Elise Mertens steht die Japanerin unter den letzten acht.

Dort könnte es für Osaka gegen die frisch gekürte Siegerin der French Open gehen, Mirra Andreeva nämlich. Eben diese muss aber zunächst einmal das rein russische Duell mit Ekaterina Alexandrova für sich entscheiden.

Kein Glück hatte Eva Lys. Die Hamburgerin unterlag Emma Navarro im ersten Match auf dem Center Court im Kurpark mit 6:7 (6) und 3:6. Dabei konnte Lys mehrere Satzbälle nicht nutzen. Navarro trifft nun morgen auf Turnierfavoritin Iga Swiatek.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg