WTA Brisbane: Sabalenka krönt perfekte Woche mit Titel

Aryna Sabalenka hat mit einem 6:4 und 6:3 gegen Marta Kostyuk das WTA-Tour-500-Turnier in Brisbane gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2026, 08:48 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist makellos in die neue Saison gestartet

Aryna Sabalenka ist in Australien mal wieder in Topform. Die Weltranglisten-Erste holte sich mit einem 6:4, 6:3-Finalsieg gegen Marta Kostyuk den Titel beim WTA-Tour-500-Event in Brisbane. Und untermauerte damit ihre Favoritenstellung für die Australian Open 2026, die am kommenden Sonntag beginnen.

Sabalenka verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr, insgesamt ist der neuerliche Triumph in Brisbane der 22. in der Karriere der Belarussin. Die ja neuerdings auch auf Max Mirnyi in der Coaching Box zählen darf. Auf ihrem Weg zum Titel gab Sabalenka keinen einzigen Satz ab, ja, lediglich Karolina Muchova im Halbfinale und eben Kostyuk im Finale schafften vier Spielgewinne in einem Satz gegen die Branchenprima.

Aber auch Marta Kostyuk darf mit der Woche in Brisbane zufrieden sein. Auf dem Weg ins Endspiel hatte die Ukrainerin nämlich mit Mirra Andreeva, Jessica Pegula und Amanda Anisimova drei Spielerinnen besiegt, die in der Weltrangliste deutlich vor ihr liegen.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane