Indian Wells: Was? Es gibt auch einen Mixed-Wettbewerb?

Eigentlich außer Konkurrenz und dennoch ziemlich prominent besetzt läuft in Indian Wells auch ein Wettbewerb im gemischten Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 11:37 Uhr

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© Getty Images Belinda Bencic ist in Indian Wells noch dabei - allerdings nur im Mixed

Sachen gibt’s! Da hätte man gedacht, dass in Indian Wells mit dem „Eisenhower Cup“, der schon fast traditionell vor Beginn der Hauptfeld-Action im Tennis Paradise ausgetragen wird, alle gemischten Angelegenheiten besprochen wären. Aber weit gefehlt! Denn im Schatten der Entscheidungen bei den 1000ern für Frauen und Männer findet auch noch ein Mixed-Turnier statt. Und das ist ziemlich gut besetzt.

Man schaue sich nur eine der beiden Finalpaarungen an: Belinda Bencic und Flavio Cobolli! Nicht schlecht. Auch die griechischen Evergreens aus dem United Cup, Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas, haben sich gemeinsam versucht, sind aber in Runde zwei ausgeschieden. Und zwar gegen Gabriela Dombrowski und Lloyd Glasspool, das an Position eins gesetzte Paar.

Und dann war ja auch noch jenes Paar am Start, das bei den US Open, den Einzel-Artisten im Mixed die Leviten gelesen hat: Sara Errani und Andrea Vavassori. Die beiden mussten sich aber gestern in der Vorschlussrunde Bencic und Cobolli geschlagen geben.

Für die beiden Weltranglisten ist der Ausgang dieses Turniers übrigens rechtschaffen irrelevant. Es geht nur um den Spaß. Und wahrscheinlich auch ein nettes, kleines Preisgeld.



