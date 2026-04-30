WTA Madrid: Finale! Kostyuk schlägt mutige Potapova

Anastasia Potapova ist im Halbfinale des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid an Marta Kostyuk gescheitert. Die Neo-Österreicherin verlor mit 2:6, 6:1 und 1:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 23:49 Uhr

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© Getty Images Marta Kostyuk steht in ihrem ersten 1000er-Finale

Für Anastasia Potapova wurde der Donnerstagabend in der Caja Magica letztlich zu einem frustrierenden: Denn Potapova legte ein fulminantes Match hin, diktierte im Grunde jeden Ballwechsel. Aber auf der anderen Seite des Netzes stand Marta Kostyuk, die fast jeden Ball noch ausgrub und zurück ins Feld spielte. Mal als Slice, mal ein bisschen höher mit Spin - aber eben so, dass es letztlich zu einem 6:2, 1:6 und 6:1 reichte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Wenn Kostyuk die möglichkeit bekam, offensiv zu werden, dann hat sie dies auch gemacht.

Potapova hatte auf dem Weg in die Vorschlussrunde ja mit Elena Rybkaina eine der Mitfavoritinnen eliminiert, schon dabei ein Comeback im zweiten Satz gestartet. Das war ihr in der Endphase gegen Kostyuk nicht mehr vergönnt.

Kostyuk im Endspiel gegen Andreeva

Denn das Momentum, das Anastasia Potapova nach dem aus ihrer Sicht fantastischen zweiten Satz aufgebaut hatte, war mit dem Break zum 1:0 für Kostyuk plötzlich wieder auf der Seite der Ukrainerin. Nach dem erneuten Aufschlagverlust zum 0:3 war das Loch dann doch zu tief für Potapova. Auch wenn Freund Tallon Griekspoor aus der Trainerbox alles gab und Potapova mit sachdienlichen Hinweisen versorgte. Chancen gab es vor allem im sechsten Spiel. Da aber wusste Potapova mit drei Möglichkeiten zum ersten von zwei nötigen Rebreaks nichts anzufangen.

Und so wird also Marta Kostyuk morgen gegen Mirra Andreeva um den größten Titel ihrer Karriere spielen. Andreeva hatte schon am Nachmittag gegen Hailey Baptiste mit 6:4 und 7:6 (8) gewonnen. Die Russin hat übrigens schon zwei 1000er-Turniere für sich entscheiden können, beide 2025: zunächst in Dubai und wenige Wochen später dann auch noch in Indian Wells.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



