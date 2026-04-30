WTA Madrid: Baptiste, Kostyuk, Potapova - endlich (fast) neue Sieger-Gesichter!

Beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid könnten drei Spielerinnen ihren größten Karriere-Erfolg feiern. Lediglich Mirra Andreeva könnte zur Spielverderberin werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.04.2026, 22:27 Uhr

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© Getty Images Hailey Baptiste hat in ihrer Karriere noch kein Einzel-Finale auf der WTA-Tour erreicht

Das Welttennis lebt ja wirklich nicht schlecht von der Dominanz von Jannik Sinner und dem derzeit verletzten Carlos Alcaraz, die sich in den letzten beiden Jahren die Grand-Slam-Titel untereinander aufgeteilt haben. Und auch das Frauentennis wäre mit einer schönen Rivalität zwischen Aryna Sabalenka und - ja, wem eigentlich? - gut bedient.

Sabalenka hat zuletzt ja das Sunshine Double geholt (genauso wie Jannik Sinner), in Madrid wird sie aber keine Rolle um den Titel spielen. Was der Szene auch mal gut tut. Zumal nun drei Spielerinnen noch genau zwei Siege zum jeweils größten Karriere-Erfolg fehlen.

Da wäre zunächst einmal Hailey Baptiste, die ja dafür verantwortlich ist, dass Sabalenka jetzt vor Rom doch ein paar Tage länger Pause hat als geplant. Die 24-jährige US-Amerikanerin hat in ihrer Karriere bislang noch nicht einmal ein Endspiel auf der WTA-Tour erreicht. Im Einzel. Im Doppel konnte Baptiste 2021 in Charleston an der Seite von City McNally das Siegerfoto schießen (lassen).

Andreeva mit zwei 1000er-Titeln

Marta Kostyuk kennt dieses Gefühl dagegen aus jüngster Vergangenheit. Erst vor wenigen Tagen triumphierte sie in Rouen. Was auch erst das zweite Championat nach Austin im Jahr 2023 war. Und auch Anastasia Potapova hat bei Turnieren der 1000er-Serie noch nichts gerissen. Aber immerhin schon drei Titel geholt: in der vergangenen Saison in Cluj-Napoca, davor 2023 in Linz und 2022 in Istanbul.

Bleibt als Partycrasherin lediglich Mirra Andreeva. Denn die junge Russin (als aktuelle Linz-Siegerin auch eine Art Nachfolgerin von Potapova) konnte 2025 in Dubai und in Indian Wells zwei 1000er-Championate für sich beanspruchen. Was nicht heißt, dass Andreeva auch in der Caja Magica obsiegen wird. Aber wenn es jemand von den verbleibenden vier Einzel-Spielerinnen in Madrid auf diesem Level schon bewiesen hat, dann der Schützling von Conchita Martinez.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid