WTA Madrid: Finale! Andreeva bremst Überraschungsfrau Baptiste

Mirra Andreeva ist mit einem letztlich 6:4 und 7:6 (8) gegen Hailey Baptiste in das Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Dort geht es morgen entweder gegen Marta Kostyuk oder Anastasia Potapova.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 17:55 Uhr

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© Getty Images Mirra Andreeva hat am Ende gegen Hailey Baptiste starke Nerven bewieden

Zwei Tage nach ihrem sensationellen Erfolg gegen Aryna Sabalenka konnte Hailey Baptiste dann doch kein zweites großes Comeback hinlegen. Auch wenn sich die US-Amerikanerin gegen Mirra Andreeva teuer verkaufte, beim Stand von 3:5 im zweiten Satz einen Matchball mit eigenem Aufschlag abwehren konnte.

Und danach Andreeva noch einmal ins Schwitzen brachte. Denn Baptiste gelang wie aus dem Nichts ein Break, unterstützt von zwei hanebüchenen Fehlern von Andreeva. Und für ein paar Minuten fand die Außenseiterin wieder in ihren Groove, mit dem sie gegen Sabalenka sechs Matchbälle abwehren konnte.

Andreeva vor drittem 1000er-Titel

Dass es zu einem Tiebreak kommen würde, war nicht absehbar. Und dass Baptiste dann eine 4:0-Führung herausspielen würde, erst recht nicht. Aber Mirra Andreeva bewies nun ihrerseits Nehmerqualitäten. Und drehte die Partie doch noch auf ihre Seite.

Die Russin spielt damit am Samstag um ihren dritten 1000er-Titel. Die beiden ersten hat sie in der vergangenen Saison in Dubai und danach in Indian Wells geholt. Im Tennis Paradise war übrigens Aryna Sabalenka die Gegnerin.

Die Finalgegnerin wird erst am Abend im Match zwischen Marta Kostyuk und Anastasia Potapova ermittelt. Letztere hat mit Elena Rybakina ja die zweite große Favoritin auf den Titel in der Caja Magica besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



