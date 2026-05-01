WTA Saint Malo: Tagger muss sich Valentova geschlagen geben

Im Viertelfinale des WTA-125-Turniers in Saint-Malo war für Lilli Tagger Endstation. Gegen die topgesetzte Tschechin Tereza Valentova musste sich die Osttirolerin in einem Match mit vielen Höhen und Tiefen in zwei hartumkämpften Sätzen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 18:56 Uhr

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© GEPA Pictures Nach einer starken Turnierwoche musste sich Lilli Tagger im Viertelfinale ihrer Vorgängerin als French-Open-Juniorensiegerin Tereza Valentina aus Tschechien geschlagen geben.

Eine spannende Partie war im Viertelfinale des WTA-125er-Event im französischen Saint Malo zwischen Lilli Tagger und Tereza Valentova aus Tschechien zu erwarten, die 2024 ein Jahr vor der Osttirolerin den Juniorinnen-Titel bei den French Open einfahren konnte.

Und ausgeglichen ging es von Beginn an in der Partie zu Werke. Beide Spielerinnen suchten ihren Rhythmus bei eigenem Aufschlag, was sich in einer jeweils geringen Quote an gewonnenen Punkten bei zweitem Service und insgesamt zehn Breaks in der gesamten Partie widerspiegelte. Nach einem 1:3- Rückstand konnte die 18-jährige Tagger zwar wieder in den Satz zurückkehren, musste aber am Ende zwei Spiele in Folge und damit den ersten Durchgang endgültig abgeben.

Auch im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach. Zwar schaffte Tagger nach einem 3:5-Rückstand das erneute Comeback, musste aber ihrer Gegnerin erneut die letzten beiden Games überlassen, wobei sie dort drei Break-Chancen verstreichen lassen musste. Nachdem die 19-jährige Valentova bereits beim Stand von 5:4 einen Matchball nicht nutzen konnte, besiegelte sie mit ihrer insgesamt vierten Möglichkeit den finalen 7:5, 7:5-Erfolg nach 2:33 Stunden.

Im Halbfinale bekommt es die Nr. 51 der Weltrangliste entweder mit der an Nr. 5 gesetzten Anna Blinkova oder Yue Yuan aus China zu tun. Doch auch Tagger darf auf eine erfolgreiche Turnierwoche zurückblicken. Im Liveranking wird die Teenagerin mit Position 91 auf ihrer Höchstposition geführt.

Hier das Einzel-Tableau aus Saint Malo