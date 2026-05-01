WTA Madrid: Potapova, die Pauken und die Trompeten

Anastasia Potapova hat mit ihrem Offensivtennis in Madrid begeistert. Auch wenn im Halbfinale gegen Marta Kostyuk Schluss war.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.05.2026, 09:30 Uhr

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© Getty Images Anastasia Potapova hat in Madrid voll überzeugt

Gut möglich, dass man dem Tennisspiel von Anastasia Potapova seit dem Nationenwechsel zu Österreich mehr Aufmerksamkeit schenkt, die vielleicht davor schon angebracht gewesen wäre. Aber gut: Besser später als nie. Und nach nun genauem Studium der Auftritte von Potapova in Madrid lässt sich festhalten: Es ist die reine Freunde! Aus mehrerlei Hinsicht.

Zum einen ist da die Spielidee von Potapova, dass man sich nicht darauf verlassen sollte, dass die jeweilige Gegnerin mit einem Fehler aushilft. Dann lieber selbst in die Offensive gehen. Und im Zweifel mit Pauken und Trompeten untergehen. So wie gestern Abend gegen Marta Kostyuk. Eben die legte eine Defensivleistung vom Feinsten hin, grub die Bälle so lange aus, bis Potapova dann doch eine Vorhand ins Aus setzte. Aber wie viel Spaß hat dieses Match dennoch gemacht?

Potapova sollte auch in Rom performen

Auch weil Anastasia Potapova ihre Emotionen ein bisschen anders handhabt als etwa Elena Rybakina. Nein, die Zuschauer bekommen einen ziemlich authentischen Eindruck, wie es in Potapova zu jedem beliebigen Zeitpunkt eines Matches aussieht.

Und da wäre dann noch eine Komponente, die sich nicht bei jedem Auftritt ergeben wird. Dass nämlich Tallon Griekspoor, der Freund von Potapova, aus der Box heraus Anweisungen gibt. Das ist ganz großes Tennis, weil man halt merkt, dass Griekspoor aus der Praxis kommt. Und Nonsens als eben solchen identifiziert (Potapova; „I do.“; Griekspoor: „No, you don’t.“).

Bleibt letztlich nur eine, aus dem Fußball geliehene Frage: Kann Anastasia Potapova auch an einem regnerischen Dienstag in Almaty so aufspielen? Vielleicht nicht immer. Wichtig wäre aber, dass es auch in Rom noch gut läuft. Denn im Live-Ranking steht Potapova auf Position 38. Und ein paar gute Auftritte im Foro Italico könnten die 25-Jährige noch in die Liste der Gesetzten bei den French Open hieven.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



