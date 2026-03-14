WTA Austin: Endlich wieder ein Championat für Bianca Andreescu?

Bianca Andreescu kommt nach mehreren Verletzungspausen nicht mehr so richtig in Schwung. In Austin könnte es heute ein Erfolgserlebnis geben - wenn auch nur bei einem WTA-125-Turnier.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 15:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bianca Andreescu könnte heute was zu feiern haben

Bianca Andreescu hat im Tennisjahr 2019 brilliert, den Titel in Indian Wells, beim heimischen 1000er in Kanada und vor allem auch bei den US Open geholt. Danach allerdings wurde die Aufsteigerin jener Saison ihre Verletzungssorgen nicht los, so richtig fand Andreescu den Anschluss an die Spitze nicht mehr.

Und musste so nebenbei mit ansehen, wie ihre Landsfrauen Leylah Fernandez (Finalistin bei den US Open 2021) und jüngst auch Victoria Mboko (Siegerin in Montreal im vergangenen Sommer) für Furore sorgen.

In der laufenden Woche aber könnte Bianca Andreescu endlich mal wieder als Siegerin bei einem WTA-Turnier anschreiben. Wenn auch nur beim 125er in Austin. Allerdings: Das Event war stark besetzt, Paula Badosa, der Verletzungen ebenfalls nicht fremd sind) hat das Tableau angeführt. UNd musste sich gestern im Halbfinale in drei Sätzen Andreescu beugen.

Im Endspiel trifft die Kanadierin nun auf die Thailänderin Lanlana Tararudee. Die wiederum ist den österreichischen Tennisfans ein begriff: Denn Tararudde besiegte in der letzten Runde der Qualifikation für die Australian Open 2026 Lilli Tagger.

