Baptiste mit dem verständlichsten Racket-Crash aller Zeiten?

Nach zwei Doppelfehlern in Folge, mit denen Hailey Baptiste in Madrid bei ihrem Dreisatz-Erfolg gegen Belinda Bencic im dramatischen Tiebreak des zweiten Durchgangs vom eigenen Matchball zum Satzball für ihre Gegnerin überleitete, musste die US-Amerikanerin Dampf ablassen und zerstörte martialisch ihr Arbeitsgerät. Nachvollziehbar?

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 28.04.2026, 17:55 Uhr

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© Getty Images Nach zwei entscheidenden Doppelfehlern in Folge musste Hailey Baptiste in Madrid ihre Emotionen auf martialische Art und Weise rauslassen.

Die nervliche Anspannung der beiden Protagonistinnen war im Achtelfinale des WTA-1000er-Events in Madrid zum Greifen spürbar. Nach dominant gewonnenem ersten Durchgang musste die US-Amerikanerin Hailey Baptiste gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic im zweiten Satz nach einem vergebenen Matchball in den Tiebreak, wo die beiden Spielerinnen eine wahre Achterbahnfahrt ablieferten.

Beim Stand von 11:10 im Entscheider hatte es die 24-jährige Baptiste bei eigenem Aufschlag erneut in der Hand, bei ihrem bis dato fünften Matchball dem Treiben im Aranxta Sanchez Stadium endgültig ein Ende zu setzen. Doch der Nr. 32 im WTA-Ranking unterliefen zwei Doppelfehler in Folge, was sie so erzürnte, dass sie auf brachiale Art und Weise ihren Schläger zerstörte. Auch wenn man nicht zur Gruppe der Tolerierenden bzgl. eines Schläger-Zerhackens zählt, kann sich zumindest fast jeder in die mental schwierige Situation der Spielerin in diesem Moment hineinversetzen.

In der absoluten Minderheit sind mittlerweile die leuchtenden Vorbilder diesbezüglich, wie Tennislegende Rafael Nadal, der in seiner gesamten Spielerkarriere nicht einen Schläger aufgrund eines Wutanfalls zerstört hat. Somit bleibt es lediglich der Fantasie überlassen, mit welcher Gestik und Mimik der Mallorquiner auf so einen doppelten Fauxpas reagiert hätte.

Für Baptiste hatte die emotionale Entladung in der Caja Magica doch noch ein Happy End. Zwar musste sie den Tiebreak des zweiten Durchgangs nach auslassen eines weiteren Matchballs noch abgeben und dadurch den Satzgleichstand hinnehmen. Im dritten Satz fand sie jedoch wieder zu ihrem druckvollen und dominanten Spiel und konnte das Match noch mit 6:1, 6:7 (14), 6:3 für sich entscheiden. Auch finanziell dürfte die Strafe für die selbstverständlich erfolgte Warnung mit den bereits erreichten 169.375 Euro Preisgeld für den Einzug ins Viertelfinale gegen die Top-Favoritin Aryna Sabalenka durchaus zu verschmerzen sein.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid