WTA Madrid: Gauff scheitert knapp, Andreeva behält die Nerven

Während Coco Gauff beim WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid gegen Linda Noskova im Tiebreak des dritten Satzes verlor, schlug Mirra Andreeva in genau jenem Anna Bondar.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 18:43 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff am Montag in Madrid

Zweimal Entscheidung im Tiebreak des dritten Satzes am Montagnachmittag in Madrid - aber nur ein Fall von Mirra Andreeva durfte am Ende die Favoritin jubeln. Die Russin, zuletzt Siegerin in Linz, behielt gegen Anna Bondar mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (5) die Oberhand.

Coco Gauff dagegen muss sich an die eigene Nase fassen. Die US-Amerikanerin führte gegen Linda Noskova im dritten Satz schon mit 4:1. Und ging nach einem 4:6, 6:1 und 6:7 (5) doch noch als Verliererin vom Court.

Sabalenka gegen Osaka zunächst zurück

Früher am Nachmittag hatte Leylah Fernandez mit Ann Li beim 6:3 und 6:2 keine Probleme und trifft in der Runde der letzten acht auf Andreeva. Turnierfavoritin Aryna Sabalenka lag gegen Naomi Osaka schon mit Satz und Break zurück, gewann dann aber doch recht sicher mit 6:7 (1), 6:3 und 6:2.

Das Comeback von Karolina Pliskova nimmt indes langsam so richtig Fahrt auf. Die Tschechin gewann nämlich gegen Solana Sierra mit 6:4 und 6.3 und zog damit ebenfalls in Viertelfinale ein.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



