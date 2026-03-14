WTA Indian Wells: Sabalenka flucht auf Portugiesisch

Beim souveränen Halbfinalsieg von Aryna Sabalenka sorgte ein unerwarteter sprachlicher Ausrutscher für die meisten Schlagzeilen. Weltweit schmunzeln Fans über den portugiesischen Fluch der Weltranglistenersten.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 19:49 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka zeigt sich gewohnt emotional am Platz

Sportlich ließ Aryna Sabalenka im Halbfinale von Indian Wells wenig Zweifel aufkommen. Gegen Linda Noskova kontrollierte die Weltranglistenerste die Partie und setzte sich mit 6:3 und 6:4 durch.

Der Moment, der viral ging

Doch mitten im Match passierte etwas, das die Zuschauer mehr beschäftigte als Sabalenkas überzeugendes Spiel. Nach einem vergebenen Angriffsschlag rutschte Sabalenka ein lauter Fluch heraus: „p*** que pariu“. Der Ausruf, der auf Portugiesisch so viel wie „Verdammt noch mal“ oder „Heilige Sch****“ bedeutet, war angeblich deutlich über die Mikrofone am Court zu hören.

Warum plötzlich Portugiesisch?

Der Hintergrund ist persönlicher Natur. Sabalenkas Verlobter Georgios Frangulis stammt aus Brasilien, weshalb die beiden frisch Verlobten offensichtlich privat auch auf Portugiesisch miteinander kommunizieren. Dass Sabalenka dieser Ausdruck ausgerechnet auf der großen Bühne von Indian Wells herausrutschte, fanden viele Fans online überaus amüsant.

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Internet reagiert begeistert

Fans kommentierten mit Humor und Begeisterung. Einige bezeichneten den Moment sogar als das „Highlight des Tages“. Andere witzelten darüber, dass Sabalenka offensichtlich bereits den wichtigsten Teil der brasilianischen Sprachkultur übernommen habe.

Fokus aufs Finale

Vor dem Finale erklärte Sabalenka, sie wolle mit dem Herz einer Löwin auf den Platz gehen, unabhängig davon, wie sich das Match gegen ihre neue Nemesis Elena Rybakina entwickle. Aufgeben komme für sie nicht infrage. Die Revanche für das verlorene Finale von Melbourne sei allemal Antrieb genug.

Hier das Einzeltableau der Damen in Indian Wells