WTA Indian Wells: Nächstes Gipfeltreffen von Sabalenka und Rybakina im Finale

Aryna Sabalenka und Elena Rybakina haben beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells das Endspiel erreicht - wie zu Beginn der Saison bei den Australian Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.03.2026, 06:24 Uhr

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Manchmal kommt es auch im Tennis so, wie es einfach kommen muss: Und so treffen also im Endspiel des WTA-Tour-1000-Turniers in Indian Wells Aryna Sabalenka und Elena Rybakina aufeinander. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen: Denn Sabalenka führt ja souverän die Weltrangliste an. Und Rybakina hat mit den WTA Finals im Herbst 2025 und den Australian Open die beiden jüngsten großen Titel gewonnen.

In ihren jeweiligen Halbfinal-Partien ließen die beiden wenig Spannung aufkommen: Sabalenka gewann gegen Linda Nioskova mit 6:3 und 6.4. Und Rybakina besiegte Elina Svitolina mit 7:5 und 6:4.

Rybakina mit zwölftem Top-Ten-Sieg in Folge

Die Begegnungen zwischen Sabalenka und Rybakina bekommen schön langsam den Touch von Klassikern: Insgesamt 15 Mal standen sich die beiden bislang gegenüber, Sabalenka führt knapp mit 8:7-Siegen.

Geht es nach dem Gesetz der Serie, dann könnte Elena Rybakina erneut die Nase vorne haben: Denn der Sieg gegen Elina Svitolina war der zwölfte Erfolg gegen eine Top-Ten-Spielerin in Folge. Dazu kommt: Aryna Sabalenka hat auch im letzten Jahr das Endspiel im Tennis Paradise erreicht - musste sich dort dann aber Mirra Andreeva geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Indian Wells