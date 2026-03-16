WTA Miami: Aryna Sabalenka und Elena Rybakina landen in gleicher Hälfte

Nach dem hochklassigen Endspiel in Indian Wells könnte es beim WTA-1000-Turnier in Miami schon im Halbfinale zum Wiedersehen von Aryna Sabalenka und Elena Rybakina kommen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.03.2026, 23:09 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka und Elena Rybakina dominieren aktuell das Frauentennis

Eigentlich ist es im Tennissport ja gang und gäbe, dass die beiden bestplatzierten Spieler(innen) erst im Finale eines Turniers aufeinandertreffen können. Beim WTA-1000-Turnier in Miami ist das 2026 aber ein bisschen anders. Schließlich wurde die Auslosung bereits am Sonntag und damit noch vor der Veröffentlichung der neuen Weltrangliste am Montag vorgenommen.

Und so ist in Miami bereits im Halbfinale ein neuerliches Duell zwischen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina möglich. Erst am Sonntag standen sich die beiden im Endspiel von Indian Wells gegenüber, das die Belarussin nach Abwehr eines Matchballs für sich entschied. An der Tatsache, dass Rybakina in der Weltrangliste an Iga Swiatek vorbeizog und nunmehr auf Platz zwei liegt, änderte das freilich nichts.

Tagger und Lys gegen Qualifikantinnen

In Miami eröffnet Titelverteidigerin Sabalenka, die zunächst wie alle 32 gesetzten Spielerinnen von einem Freilos profitiert, gegen Ann Li oder eine Qualifikantin. Rybakina trifft in Runde zwei auf Janice Tjen oder Yulia Putintseva. Eine spannende Aufgabe könnte in der oberen Hälfte gleich zu Beginn auf Vorjahresfinalistin Jessica Pegula zukommen, sollte sich Wildcard-Inhaberin Venus Williams gegen Francesca Jones durchsetzen.

Lilli Tagger, die ebenfalls eine Wildcard erhielt, eröffnet gegen eine Qualifikantin und könnte dann auf die an Position elf gesetzte Ekaterina Alexandrova treffen. Julia Grabher landete indes in der unteren Hälfte und spielt in Runde eins gegen Maria Sakkari.

Aus deutscher Sicht steht ein Trio fix im Hauptfeld: Tatjana Maria trifft auf Hailey Baptiste, Eva Lys auf eine Qualifikantin und Laura Siegemund auf Petra Marcinko. In Runde drei winkt Siegemund ein Duell mit Swiatek, auf die mit Magda Linette oder Varvara Gracheva eine unangenehme erste Aufgabe wartet.

Das Einzel-Tableau in Miami