Wunsch erfüllt! Arnya Sabalenka ist verlobt

Der Geschäftsmann Georgios Frangulis und Aryna Sabalenka haben sich kurz vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Indian Wells verlobt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.03.2026, 10:59 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka ist verlobt

Aryna Sabalenka ist verlobt! Wie die Weltranglistenerste ihre Fans via Social Media am Mittwoch wissen ließ, bekam sie kurz vor Beginn des WTA-1000-Turnier in Indian Wells einen Heiratsantrag von ihrem Freund Georgios Frangulis.

Frangulis ist brasilianischer Geschäftsmann und - unter anderem gemeinsam mit Novak Djokovic - seit Kurzem Eigentümer des französischen Fußballklubs Le Mans. Sabalenka hatte die Beziehung mit ihm im Sommer 2024 öffentlich gemacht. "Er ist die Liebe meines Lebens", sagte die Belarussin einst.

Sabalenka scherzte in Melbourne über Verlobung

Nach ihrer Niederlage im diesjährigen Australian-Open-Finale hatte Sabalenka von Frangulis gewissermaßen den Verlobungsring gefordert. “Danke an meinen Freund. Hoffentlich kann ich dich bald anders nennen, richtig?”, scherzte die vierfache Grand-Slam-Siegerin in Melbourne. Dieser Wunsch wurde ihr nun erfüllt.

Beim diese Woche startenden 1000er-Event in Indian Wells schlägt Sabalenka erstmals seit den Australian Open wieder auf der Tour auf. Nach einem Freilos zu Beginn trifft die 27-Jährige in der zweiten Runde auf Alycia Parks oder Himeno Sakatsume.

