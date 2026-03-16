WTA-Weltrangliste: Sabalenka baut Vorsprung aus, Rybakina erreicht neues Karrierehoch

Aryna Sabalenka hat ihre Vormachtstellung im Frauentennis mit dem Triumph in Indian Wells untermauert. Hinter der Belarussin liegt nun Elena Rybakina auf Rang zwei.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.03.2026, 12:37 Uhr

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© Getty Images Elena Rybakina (l.) liegt hinter Aryna Sabalenka auf Rang zwei

Aryna Sabalenka führt die WTA-Weltrangliste weiterhin souverän an. Die 27-Jährige hält nach ihrem ersten Turniersieg in Indian Wells bei nunmehr 11.025 Zählern und hat über 3200 Punkte Vorsprung auf ihre erste Verfolgerin. Diese trägt neuerdings den Namen Elena Rybakina.

Die amtierende Australian-Open-Siegerin, die gegen Sabalenka im Finale von Indian Wells einen Matchball vergab, überholte Iga Swiatek und erreichte mit Position zwei ein neues Karrierehoch. Vor Beginn des WTA-1000-Turniers in Miami liegt Rybakina 370 Punkte vor der Polin.

Andreeva verliert zwei Plätze

Indian-Wells-Vorjahressiegerin Mirra Andreeva verlor zwei Plätze und belegt nun den zehnten Platz. Nutznießerinnen waren Elina Svitolina (8.) und Victoria Mboko (9.), die sich um jeweils eine Position verbesserten.

Höchstplatzierte Deutsche ist Laura Siegemund als Nummer 53 der Welt, in Österreich darf sich Julia Grabher (85.) als beste Spielerin des Landes bezeichnen.

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